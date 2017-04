Dagje extra vakantie na vandalenstreek

In de Salvatorschool in Oostakker hebben vandalen in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Hun buit is gering, de schade enorm: de inbrekers spoten verschillende brandblusapparaten leeg om hun sporen te wissen. De lessen van vandaag zijn geannuleerd.

In Oostakker werden de buren van het buitengewoon basisonderwijs op de ochtend van paasmaandag omstreeks 7 uur opgeschrikt door een brandalarm. Het alarm ging af nadat onbekenden een groot aantal brandblusapparaten leeggespoten hadden in de lokalen van de Salvatorschool. De inbrekers, die via een ruit aan de buitendeur binnengekomen zouden zijn, waren uit op vandalenstreken. Ze drongen het bureel van de directrice binnen om de sleutels van de lokalen te pakken en stalen er zo'n duizend euro aan geld, maar de computers lieten ze staan. In plaats daarvan spoten ze brandblusapparaten leeg, waardoor de computers toch de geest gegeven hebben. "Het poeder van de brandblusapparaten spoten ze leeg om hun sporen te wissen. Maar de vandalen lieten 'name tags' achter, een soort van symbolen in graffiti. Misschien zullen de speurders op basis daarvan hen toch op het spoor komen?", vraagt directrice Mieke Theys zich luidop af. Zij besloot de lessen van vandaag op te schorten. "Het sporenonderzoek is nu afgerond, maar de lokalen liggen er nog steeds vreselijk bij. Het is ongezond om dat poeder in te ademen. We hebben de ouders verwittigd dat hun kinderen beter thuisblijven. Al is wie geen opvang heeft, wel welkom." Van de in totaal 194 leerlingen zou er een tiental opgevangen worden in de schoolgemeenschap. Morgen gaan de lessen normaal opnieuw door. (SVDA/YDS)