Bewoonster brandend huis (60) bleef liever nog wat tv kijken

Het huis in de Katoenstraat, waar dinsdagavond omstreeks halfnegen brand uitbrak, is onbewoonbaar verklaard. Dat meldt de Gentse politie. De 60-jarige bewoonster, die helemaal over haar toeren was, wou de woning eerst niet verlaten. Ze was nog aan het televisiekijken op het ogenblik dat de schouwbrand uitbrak. De politie heeft haar moeten overtuigen om mee te gaan. Gelukkig maar, want de schouwbrand veroorzaakte zoveel hitte dat ook het dak vuur vatte en de volledige zolder eraan moest geloven. De zoon van de bewoonster (36) heeft het vuur nog proberen blussen, maar de politie heeft ook hem moeten overtuigen om mee te komen.



Ook de dochter van de zestiger kwam ter plaatse en troostte haar moeder. De vrouw is dakloos met oudejaar, vanwege de grote schade door de bluswerken, maar kan gelukkig bij familie terecht. (TVPG/SVDA)