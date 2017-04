Bejaarde bewaart kinderporno tussen schlagermuziek

De bejaarde man, die erg goed overweg kan met zijn computer, lijdt aan verzamelwoede en heeft volgens zijn advocaat zo veel harde schijven dat hij "geen gigabytes, maar terrabytes" aan gegevens bezit. "Zo downloadde hij vaak schlagermuziek. John Terra, Helmut Lotti... Tussen die bestanden moeten de kinderpornografische afbeeldingen meegekomen zijn", legde advocaat Nicholas De Mot uit.



De politie vond zeven afbeeldingen. "Dat moet wel toevallig geweest zijn, gezien de massale hoeveelheid bestanden. Zoiets strookt niet met het profiel van een pedofiel. Ik vraag de vrijspraak."



De zeventiger was niet aanwezig. De procureur wijst erop dat hij aan een depressie lijdt sinds hij vijf jaar geleden een klacht tegen zich gekregen had nadat hij een zwakbegaafde jongen misbruikt zou hebben. "Die klacht is toen geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs was. Maar als ik de feiten vandaag bekijk, was de zaak beter voortgezet, want het profiel klopt wel", vond hij. De procureur vordert naast de celstraf 1.200 euro boete. Vonnis op 12 mei.