Bata, waar privacy luxe is

"We gaan internet achterdoen, maar dan in 't echt." En ze menen het nog ook. Datakamp heeft een regiekamer waar continu meer dan 6 man actief is. Maar dat ziet het grote publiek natuurlijk niet. De bezoekers krijgen 'gewoon' een bandje met een chip dat ze kunnen koppelen aan hun Facebookprofiel. Wie gratis binnenkomt, heeft geen rechten, en krijgt constant een doosje met 'Spam' voor zijn gezicht geduwd. Letterlijk. Wie premium of vip is, krijgt voordelen. Een vip die zijn bandje laat scannen aan de toog wordt éérst bediend, hoe lang de wachtrij ook is. Een vip die incheckt in de toiletten krijgt een speciale tune én WC-papier in vier lagen. Wie gratis binnen wil, moet aanschuiven en wordt gefilmd in de toiletten. Met het bandje kan je punten sprokkelen, onder meer door drankkaarten te kopen of gewoon actief mee te doen. Maar wat je met die punten moet, dat weet precies niemand.



En dan is er nog de 'animatie' op het plein. Zoals de kinderverbetermachine. Terwijl hij er dan toch was, werd de Gentse politiewoordvoerder Manuel Gonzalez er even door geduwd. Zijn vrouw Rika omschreef hem bij de intake onder meer als 'luid' en 'te veel online', kwestie van even enkele eigenschappen te grabbel te gooien. Al heel snel werd duidelijk dat de kinderverbetermachine niet werkt bij meerderjarigen.



De Zalando-man, zonder kleren, bestelt elke avond - met hulp van de aanwezige premiums en vips - een outfit op Zalando en draagt die de volgende dag op het plein. Een dag later wordt het pak teruggestuurd en arriveert een nieuwe outfit. Sommige aanwezigen worden gedwongen een pijltje van Google-maps vast te houden. En je kan maar beter niet van dichtbij of veraf op een BV lijken. Zo werden Andrea Bocelli, Coco Jr. en Nick Balthazar al gespot. De eerste twee moesten optreden, de derde was ex-schepen Tom Balthazar die toevallig op zijn broer lijkt.