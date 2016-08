Aangereden fietsster krijgt vals gsm-nummer

Fietsster Carla Vincent (45) uit Gent is op zoek naar de automobilist die haar dinsdagochtend aanreed en enkele meters meesleurde. "Hij zei dat hij me niet gezien had, gaf een vals telefoonnummer en reed door."

Het ongeval gebeurde om half negen. De vrouw was met haar fiets op weg naar een afspraak met de tandarts toen ze ter hoogte van het kruispunt van de Dampoortstraat en de Steendam aangereden werd op de brug over de Leie. "Plots kwam een donkere Volkswagen uit een straatje rechts. Ik kwam op zijn motorkap terecht, maar hij stopte niet meteen. Enkele tientallen meters verder kwam ik tegen de grond terecht. Hij stapte uit, mompelde dat hij weinig tijd had, gaf zijn gsm-nummer en was verdwenen voor ik het wist." De vrouw hield heel wat schrammen en een whiplash over aan de botsing, maar dan moest het ergste nog komen. "Hij bleek zonder gene een vals nummer te hebben gegeven. Tijd om zijn nummerplaat te noteren, had ik niet. Ik ben naar de politie gegaan, maar die kan weinig doen zonder zijn gegevens. Het ging om een jongeman van rond de 30 jaar oud met blond haar, maar zo lopen er natuurlijk veel rond." Wie getuige was van de aanrijding, kan best contact opnemen met de Gentse politie. (TVPG)