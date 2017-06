Aangepaste wagen vat vuur aan UZ

Nooit lagen gevoelens zo ver van elkaar als gisteren voor Roland en Nicky Robbens. Met veel trots kondigden ze gisterenvoormiddag de benefiet voor Glenn Vereertbrugghen (24) aan. De jongeman, die al zes jaar bij Roland en zijn vrouw inwoont, crashte op 27 april zwaar met zijn wagen in de Kouter in Deinze. "Ondertussen is hij niet meer kritiek, maar de gevolgen zijn immens", vertelt Roland. "De kleine hersenen en de hersenstam van Glenn zijn geraakt. Hij kan nog altijd niet spreken en zijn onderbenen zijn helemaal verlamd. Verschrikkelijk is het."

Omdat de ziekenhuiskosten hoog zullen oplopen, sloegen Roland en zijn zoon Nicky, die net als zijn zus zelf lijdt aan de spierziekte Werdnig Hoffmann en daardoor amper kracht heeft in zijn armen en benen, de handen in elkaar. Op 24 juni volgt er een benefietconcert met barbecue in Rolands café Den Bierstal op de Tieltsesteenweg.

Noodlot

"Het zal een fantastische namiddag worden met optredens van Ambidance, Leah Bien en Lex Otica", vertelden ze gisterenvoormiddag. Met een portie goeie moed trokken Roland, Nicky en zijn vriendin Joyce rond 13.30 uur naar het UZ om Glenn te bezoeken. Maar daar sloeg het noodlot alweer toe. "Toen we aan de barelen passeerden, merkten we dat er rook van onder mijn Opel Vivaro kwam", gaat Nicky verder. "Ik kon mijn wagen, die 90.000 euro kost, nog tijdig aan de kant zetten. Het duurde een tijdje vooraleer ik uit de auto was, want het is helemaal niet evident met mijn rolstoel. In een mum van tijd stond de auto helemaal in lichterlaaie." Enkele technici van het ziekenhuis gingen de vlammen onmiddellijk te lijf en spoten zelfs tien brandblusapparaten leeg. De brandweer kreeg de autobrand gelukkig wel onder controle. "Houdt het dan nooit eens op?", zei Nicky tot tranen toe bewogen. "Met die wagen was ik tenminste vrij."