8 ton zware schouw op instorten

Een 8 ton zware schouw bovenop het stadhuis dreigt in te storten. De collegezaal - waar alle vergaderingen van het schepencollege doorgaan - en het kantoor van schepen Sofie Bracke (Open Vld) zijn verboden terrein. Vandaag wordt bekeken of nog meer delen van het stadhuis ontoegankelijk worden. ERIK DE TROYER

Bepaalde zones in het stadhuis zijn ontoegankelijk. - James Arthur De schouwen van het stadhuis zijn al langer een zorgenkind. In 2005 werd al een schouw als gevaarlijk bestempeld. Toen was er sprake van reëel instortingsgevaar omdat de schouw van 8 ton steunde op niet meer dan wat dunne binnenmuren en enkele rotte balken. Stadsdiensten moesten toen verhuisd worden en uiteindelijk werd de schouw hersteld. Maar er bleven nog tal van schouwen op het stadhuis staan in een even slechte staat als diegene die 12 jaar geleden paniek veroorzaakte.



Gisteren ging de stad dan toch over naar een hogere alarmfase voor de 600 jaar oude schouw die uitkomt in de collegezaal. "De schouw is instabiel. Dat wil niet zeggen dat ze elk moment kan instorten, maar de erosie door weer en wind verloopt wel sneller dan gedacht. Daarom is nu een perimeter ingesteld. Langs buiten zijn dranghekken geplaatst in de Hoogpoort. Ook binnenin zijn een aantal zalen voortaan verboden terrein", legt Dirk Goossens van het departement Facility Management uit.





Omdat de 600 jaar oude schouw dreigt in te storten, staan dranghekken aan het stadhuis in de Hoogpoort. - James Arthur Weinig grote zalen Zoals de collegezaal bijvoorbeeld. Daar vergadert het college van burgemeester en schepenen meermaals per week. Ook het aanpalende bureau van schepen Sofie Bracke is verboden terrein. "Ik heb een kantoor vlak bij de trouwkapel omdat dat nu eenmaal praktisch is als je tientallen trouwpartijen in één dag moet voltrekken", legt schepen Bracke uit. "Hoe het nu verder moet, weet ik nog niet. Morgen wordt gekeken of de perimeter nog uitgebreid dient te worden. Dan zou ook het Oostenrijks salon verboden terrein kunnen worden. De trouwkapel die aan de collegezaal grenst, lijkt voorlopig open te kunnen blijven. Dit zal vooral heel wat gepuzzel vragen, want er zijn niet veel plekken in het stadhuis waar men in grote groep kan vergaderen."