70 scholieren moeten tot 3 examens hermaken

Foto VTM

Tijdens een examen werd een leerling van de Benedictuspoort dinsdag betrapt met een spiekbriefje waarop enkel de juiste antwoorden voor die toets stonden. "Dat vonden we erg verdacht, dus besloten we alle examens in dezelfde ruimte te bewaren en een camera op te hangen", vertelt de schooldirecteur. "De volgende dag zagen we op de beelden dat drie leerlingen met een sleutel waren binnengekomen in de ruimte om de examens te fotograferen. Het ging om twee meerderjarige leerlingen van het zesde en een minderjarige leerling uit het vijfde jaar. Onder hen was ook de spiekende student van dinsdag."



Op de camerabeelden waren de leerlingen duidelijk herkenbaar, dus startte de school onmiddellijk een tuchtprocedure. De jongeren werden preventief geschorst in afwachting van een gesprek, waarna ze een definitieve schorsing riskeren. Het parket Oost-Vlaanderen begon ook een onderzoek. "De twee meerderjarige verdachten zijn gisteren verschenen op het parket van de procureur des Konings in Gent en krijgen maatregelen opgelegd", aldus het parket. "De minderjarige verdachte is verschenen voor de jeugdrechter, die eveneens maatregelen oplegde."



Vorige week moesten nog twee leerlingen van de school voor de rechter verschijnen nadat ze met een sleutel van de kluis op zak examenvragen en geld probeerden te stelen in de school. "Het is nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen de twee incidenten", legt Flamant uit. "We zouden het ook graag weten, want we voelen ons bedrogen. We hadden er helemaal niet op gerekend dat de leerlingen een sleutel zouden hebben van de ruimte waar de examens liggen."