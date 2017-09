5.000 euro aan vlees kwijt: "Wie betaalt dit terug?"

De diepvriezen en gekoelde ruimtes verloren hun nut zonder elektriciteit, wat nefast is voor het vlees. "Kip wordt al na een uurtje zacht en zompig. Binnen de twee uren is het slecht", jammeren Kocaman en Kir van de Has Kasap slagerij in de Wondelgemstraat. "Gehakt en ander vlees houdt het iets langer uit, maar de panne duurt te lang. Alles is verloren." Er ligt tot vijfduizend euro aan vlees in de slagerij. "Wie betaalt dat terug? Eandis? We zijn verzekerd, maar we geloven er niet in."