3.600 studenten hokken illegaal samen

In juni 2012 stelde de stad een nieuw woonreglement op wat samenhokken voor studenten op papier verboden maakte. Dit om meer gezinnen naar het stadscentrum te krijgen. Wie geen klassieke gezinsrelatie heeft, kan zo'n huis of appartement alleen delen als iedereen er gedomicilieerd is. Studenten kunnen zich echter niet laten domiciliëren op hun kot of studio. Als ze dat wel doen, riskeren hun ouders het kindergeld te missen. In de praktijk komt het dus neer op een verbod op samenhokken voor studenten.



Een enquête bij 2.690 Gentse studenten schept voor het eerst een duidelijk beeld van hoe studenten in Gent wonen. Van de naar schatting 70.000 Gentse studenten zit er 63,4% op kot, goed voor zo'n 44.380 kotstudenten. Onder hen zitten er bijna 10.000 niet op een echt kot, maar wel op een appartement of in een studio. 3.400 onder hen hokken samen met vrienden in een appartement of huis. Vooral die groep neemt een behoorlijk risico. De rest woont in bij familie of woont in een eigendom van de familie of van zichzelf.



"Onze dienst Toezicht controleert wel degelijk", zegt Eleke Langeraert van het kabinet van schepen van wonen Sven Taeldeman (sp.a). "We gaan niet specifiek op zoek naar studenten die samenhokken, maar reageren wel op klachten die binnenkomen. Stel dat mensen plots merken dat er een groep studenten in plaats van een gezin in het aanpalende huis komt wonen, dan kunnen wij controleren. We zetten dan uiteraard niemand meteen op straat. We geven de tijd tot het einde van het semester, dus januari of september, om de woning te verlaten."