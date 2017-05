18.562 euro boetegeld per dag

De knips lijken een goudmijn te worden voor de stad. Sinds Gent begonnen is met beboeten, zijn er 6.750 boetes van 55 euro uitgeschreven. Als die allemaal betaald worden, is dat goed voor een opbrengst van ruim 370.000 euro of 18.562 euro per dag.

Elke Sleurs (N-VA) vroeg de boetecijfers op tijdens de voorbije gemeenteraad. In de eerste maand na de invoering van het circulatieplan blijken er geen boetes verstuurd te zijn, enkel sensibiliserende brieven. "We zijn in die periode milder geweest dan aangekondigd", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) daarover. Sinds 3 mei is die mildheid echter voorbij. Wie nu voorbij één van de 24 camera's met nummerplaatherkenning rijdt rondom het autovrij gebied of aan de knips, riskeert een boete van 55 euro. Enkel wie een vergunning heeft, mag er door. Met het blote oog is het dus niet zomaar te zien wie er wel en wie er niet terecht door zo'n knip rijdt. Tussen 3 mei en 22 mei reden er zo 6.750 automobilisten zonder vergunning voorbij een camera. Die krijgen elk een boete van 55 euro. Wie meermaals betrapt wordt, riskeert zelfs 110 euro.



Het aantal vergunningen om het autovrij gebied binnen te mogen rijden, is inmiddels astronomisch geworden. "We hebben tot nu toe 43.000 dergelijke vergunningen uitgeschreven. Maar dat cijfer zegt niet alles. Er zijn aannemers met 100 auto's die een vergunning voor alle auto's hebben aangevraagd, maar die er per dag hooguit twee in het centrum hebben. Belangrijker is het aantal inritten", zegt schepen Filip Watteeuw. "De achterstand bij het afleveren van vergunningen is inmiddels weggewerkt."