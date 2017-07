15% meer volk, 75% meer wildplassers

Op tijd vertrekken naar de toiletten is de boodschap. - James Arthur

Vorig jaar was het een Gentse Feesten in mineur, qua opkomst dan toch. De feesten vielen vlak na de aanslag in Nice en de angst was voelbaar. Vandaag is dat allemaal vergeten. De feesten worden nog steeds zwaar bewaakt, maar het volk is niet meer bang. Dat resulteerde is een 'pokkedruk' eerste weekend. Niet alleen op de openingsavond was er veel meer volk. Op zaterdagavond was er naar schatting 150.000 man in de stad, 15% meer dan vorig jaar. En zondag was het om 16 uur 's middags al echt druk.



Dat heeft uiteraard ook gevolgen. Het aantal wildplassers is opnieuw gestegen. 174 werden er in twee nachten tijd al gesnapt, terwijl dat er vorig jaar in dezelfde periode 'maar' 99 waren. Een populaire wildplasplek is dit jaar de Gruuthuusestraat, een zijstraatje van de Korenlei. "Het is niet dat er een tekort aan toiletten is", zegt feestenschepen Christophe Peeters. "We hebben trouwens al een extra toiletcontainer laten overkomen van Gent Jazz. Maar er is gewoon meer volk, én er is meer politietoezicht." Nochtans is een partijtje wildplassen geen goedkope grap. Een plasje kost 120 euro. En als je al meermaals gesnapt werd, kan dat zelfs (veel) meer zijn. Dus staan de meeste mensen gewillig in de rij. Want rijen zijn er wel degelijk. Wie om 4 uur 's morgens wil plassen in de buurt van Sint-Jacobs, mag niet op het laatste nippertje vertrekken.