"Zwijg geen tien jaar zoals ik"

Tien jaar geleden woonde het toen 12-jarige slachtoffer en de dader naast elkaar. "Mijn ouders waren goede vrienden van hem en zijn vrouw. Ik had een goede band met hen, vooral met de vrouw. Ik bleef er regelmatig slapen, gewoonlijk in de zetel. In het begin gebeurde er niets, maar na een tijd werd ik 's nachts meermaals betast. Ik werd wakker, maar deed alsof ik niets gemerkt had. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Dat gebeurde een jaar lang steeds opnieuw en het werd steeds erger, totdat onze buren verhuisd zijn."



"Jaren later, toen ik zwanger was van mijn eerste kind, kwam ik toevallig terug met hen in contact. Al die tijd had ik gezwegen uit schrik voor de reactie van mijn familie. Ik kon onmogelijk tegen mijn ouders zeggen wat er gebeurd was. Toen we onze oude buren terug vaker begonnen te zien, moest ik het wel vertellen. Ik nam contact op met een vriendin waarvan ik dacht dat zij hem ook kende en zei wat er gebeurd was. Haar reactie was: 'Jij ook al?'"



"Samen hebben we dan een klacht ingediend. Dat was een erg moeilijke periode, want veel mensen uit onze omgeving geloofden ons niet. Hij minimaliseerde alles, maar is in de rechtbank toch enkele keren door de mand gevallen. Hij heeft vier jaar cel gekregen en nog geloven veel mensen het niet. Ze denken dat hij gestraft omdat hij eens een kind een kusje gaf, maar de werkelijkheid is veel vreselijker."



"Nu zou ik willen dat ik geen tien jaar gezwegen had. Ik denk dat ik dat deed uit schaamte, omdat ik soms denk dat het mijn eigen fout is. Ik heb me altijd afgevraagd of ik zelf iets verkeerd heb gedaan of een verkeerd signaal heb gegeven. Ik vraag me steeds af wat de reden of de aanleiding van zijn handelingen was. Maar ik was twaalf jaar toen het gebeurde, dus hoe kon ik dan een verkeerd signaal gegeven hebben? Ik wist niet eens wat het allemaal betekende. Het is niet onze schuld. Hij is degene die ziek is en hij voelt geen schaamte."