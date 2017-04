"Willen geen tweede Brugge worden"

Restaurant Aroma was gisterenmiddag uitzonderlijk gesloten en hing daarom een briefje aan de deur. - James Arthur

Buitenlandse toeristen

"De stad maakt het de mensen echt moeilijk om naar hier te komen. Ik maak mij echt zorgen over de toekomst. We willen toch geen tweede Brugge worden waar enkel buitenlandse toeristen welkom zijn?", verklaart Degryse zich nader.



"Ik baat deze zaak al 21 jaar uit en zie hier steeds minder Gentenaars over de vloer komen. Het is leuk dat je door het circulatieplan nu door sommige straten kan fietsen zonder je handen op het stuur, maar de mensen in de stadsrand laten ons meer en meer links liggen. Dit is niet leuk meer."



De uitbaters van restaurant Aroma in de Donkersteeg kozen voor een ludiek protest. Ze annuleerden hun middagdienst en op de ruit van hun zaak hing de boodschap: "We blijven gesloten. We zijn onze weg nog aan het zoeken." Ook bij restaurant Surtoe op de Botermarkt is de bezorgdheid groot. "De witte kassa, de hogere parkeertarieven en nu het circulatieplan. We willen het gerust een kans geven, maar ook hier merken we de tendens dat een deel van ons cliënteel afhaakt. Ja, we zijn bezorgd over de toekomst", klinkt het.