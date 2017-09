"Wie Gentse sossen onderuit wil halen, moet van ver komen"

"Ik denk niet dat we opnieuw een absolute meerderheid halen, maar ik ga ervan uit dat we na de verkiezingen weer aan zet zullen zijn." Rudy Coddens, lijsttrekker van het rood-groene kartel, is strijdvaardiger dan ooit. Dat heeft hij zaterdag duidelijk gemaakt op de sp.a-ledendag. "Met welke coalitiepartner we in zee gaan, staat nog niet vast." SABINE VAN DAMME

Oud-burgemeester Frank Beke, lijsttrekker Rudy Coddens en partijvoorzitter John Crombez. - Wannes Nimmegeers Er zijn dus geen 'paarse' politieke voorakkoorden meer in Gent, zoals die er de voorbije verkiezingen wél altijd waren, eerst tussen Guy Verhofstadt en Freya Vandenbossche, later tussen Daniël Termont en Mathias De Clercq. Er is dus geen zekerheid meer voor de liberalen. In 2012 haalde het rood-groene kartel een absolute meerderheid, maar toch hees burgemeester Termont de blauwe vrienden mee aan boord. "Ik denk niet dat we opnieuw een absolute meerderheid halen", zei de nieuwe lijsttrekker Rudy Coddens op de sp.a-ledendag zaterdag. "Maar ik ga er wel van uit dat we de volgende keer opnieuw aan zet zullen zijn. Daar hoop ik alvast op, en we werken er elke dag keihard voor. Met welke coalitiepartner we dan in zee gaan, staat niet vast. Met de liberalen hebben we de voorbije jaren goed en graag samengewerkt, en heel veel verwezenlijkt. Maar ook het sociale project van de CD&V spreekt ons aan. Het moet natuurlijk ook op menselijk vlak klikken om goed te kunnen samenwerken. Maar uiteindelijk zal het de kiezer zijn die beslist."





35 socialisten, 18 groenen Wat het rood-groene kartel betreft, zijn de kaarten al geschud. Rudy Coddens trekt de lijst, Daniël Termont zal duwen. Opmerkelijk: het rode overwicht blijft bestaan: er komen 35 socialisten op de lijst, en 18 groenen. "Dat werd al lang geleden beslist. Wie waar komt te staan, wordt nog bekeken. Aan het verkiezingsprogramma wordt nu al gewerkt. Dat moet in maart 2018 klaar zijn. Speerpunten zijn wonen, werk en veiligheid, want ook daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Wij willen ook geen militairen op straat, wij zetten in op sociaal werk, op repressie maar ook op preventie. Dat is een ander soort beleid dan in vele andere steden. Maar eigenlijk mag élke Gentenaar ideeën aanbrengen voor ons programma. Daarom organiseren we - samen met Groen - een heus Stadsfestival op 14 oktober."