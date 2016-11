"We kunnen evengoed naar gevangenis"

De eerste betonnen constructies nemen nu al het uitzicht weg van de bewoners. Eén van hen signaleerde dat voor de zomer al aan de bevoegde diensten van de stad, waarop een inspecteur de werken onmiddellijk liet stilleggen. "In de oorspronkelijke plannen was het gebouw veel kleinschaliger en voldoende ver van het appartementsblok verwijderd, maar nu heeft De Neef een nieuwe aanvraag ingediend bij de dienst stedenbouw waarvan het eerste gedeelte maar liefst 14 meter hoog zou zijn. Het zou pal naast de slaapkamers en terrassen van de Locomotief komen te liggen", zegt Hilde Habraken, wiens zoon in het flatgebouw woont.

Bedrogen

De bewoners voelen zich bedrogen. "Ik woon op het gelijkvloers en werk elke dag thuis. Als deze plannen doorgaan, kan ik evengoed in gevangenis De Nieuwe Wandeling gaan wonen. Daar heb je hetzelfde uitzicht." Verschillende bewoners hebben intussen besloten om verzet aan te tekenen tegen de nieuwe bouwaanvraag bij de stad Gent. "We hopen dat de stad deze bouwaanvraag niet goedkeurt en dat het verstand zal zegevieren. Deze illegale constructie moet afgebroken worden", klinkt het overtuigd.



Projectontwikkelaar Hans De Neef is zich van geen kwaad bewust. Hij zegt dat de plannen voor het horecagebouw juist zijn aangepast om de bewoners van Locomotief ter wille te zijn. "We hebben het pand anders gepositioneerd om de akoestische en visuele effecten van de evenementenzaal tot een minimum te beperken voor de buren. Bovendien waren de plannen al voor de bouw duidelijk zichtbaar op de website van het project. Men wist dat hier een horecacomplex zou gebouwd worden", zegt De Neef. "Ik betreur het ook dat de bewoners de pers contacteren in plaats van in dialoog te treden met mij. Als alles vlot verloopt, willen we het gebouw nog voor de zomer openen."