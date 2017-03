"Super 95 getankt en dag nadien vat oldtimer vuur aan Dampoort"

Michaël (32) en Heidi (33) waren net op weg van Merelbeke naar de Weba in Gent-Zeehaven toen het noodlot toesloeg. Hun Toyota uit 1991 hadden ze de dag voordien bijgetankt. "We hadden hem in de garage laten staan tijdens de wintermaanden, maar nu de zon weer wat meer schijnt, hadden we zin in een plezierritje." Michaël Super 95 getankt. "Het goedkoopste, hé." Dat bleek niet zo'n goed idee: sinds 1 januari is die vervangen door de milieuvriendelijkere benzine 95 E10, met ethanol. Dat is niet compatibel met oldtimers. Toen hun wagen in vlammen opging aan de Dampoort, was de oorzaak volgens Michaël dus niet ver te zoeken.

Foto JEW

15.000 euro

"Ik heb het nieuws blijkbaar niet goed gevolgd, want ik wist van niks. Ik vind het vooral erg dat de overheid geen brief heeft verstuurd om ons in te lichten", zucht Michaël, die de overheid in gebreke wil stellen. "Al weet ik niet zeker of ik veel geld wil of kan geven aan een advocaat: de verzekering komt voor niks tussen en ik moet opdraaien voor de sleepkosten van mijn auto. Ook de investering in de Toyota, een auto van 15.000 euro, ben ik kwijt. Terwijl ik hem nog maar een jaar had."



Michaël denkt er evenwel aan om opnieuw een oldtimer te kopen. "Niet meteen natuurlijk, maar op termijn wel. Maar dan een diesel, dat lijkt me iets veiliger."



Zijn vrienden die ook met oldtimers rijden, heeft hij ingelicht over het incident. "Een van onze vrienden had ook net getankt en heeft de tank laten leegmaken, want je weet maar nooit."



Volgens de VAB is het niet zeker dat de ontbranding veroorzaakt werd door de nieuwe brandstof. "Dat is moeilijk te bewijzen", zegt woordvoerder Maarten Matienko. "Maar het klopt wel dat ethanol een agressiever product is. Bij oldtimers kan het dus zijn dat de leidingen daar niet tegen bestand zijn en aangetast worden. Al hebben wij geen weet van andere schadegevallen." (SVDA)