'Slaapwel koning Levi'

Een plezante boottocht draaide uit op een drama. Samen met twee bevriende koppels voer Levi op de Ringvaart richting Evergem. Om 21 uur week de bestuurder van het bootje plots uit en botste tegen de linkeroever. Levi, die op de voorpiek zat, viel overboord. De brandweer kon hem pas een uur later uit het water halen.



Levi was enorm graag gezien en dat bleek gisteren ook in het crematorium Westlede in Lochristi. De grote zaal Azalea was veel te klein. Het werd een erg emotionele dienst, waarbij een lach en een traan elkaar omhelsden. Een lach, want zijn broer Nicholas en zijn vrienden haalden grappige anekdotes naar boven. Zijn boezemvriend vertelde zo over hun recente vakantie in Australië. "We waren aan het zwemmen tussen de schildpadden en vissen, een goeie 100 meter in de zee. We overwonnen onze angst voor haaien, maar zagen plots een schim naast ons opduiken. We keken in elkaars ogen en zwommen zo snel mogelijk naar het strand, overtuigd dat een haai achter ons zat die ons zou verscheuren. Nooit hadden we zo'n fysieke inspanning gedaan. Eenmaal op het strand zagen we niet de haai, maar wel een dolfijn uit het water springen. De hele vakantie moesten we ermee lachen."



Ook zijn ouders Luc en Carine hadden zo'n typische anekdote over hun venteke. "Ooit moest je ons afhalen op de luchthaven na een nachtvlucht. Alleen kwam je toen niet opdagen omdat je na een nacht uit met een kater in bed lag."