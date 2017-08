'Rechtvaardige Rechters' ligt in Leie

Komt het paneel 'De Rechtvaardige Rechters', dat in 1934 werd gestolen uit de Vijdtkapel in de Sint-Baafskathedraal, ooit nog boven water? Volgens een 67-jarige Gentenaar die nu in Ethiopië woont, moet die vraag letterlijk genomen worden. Hij beweert dat het paneel in de Leie ligt, in een loden kist, vlak bij de Sint-Michielsbrug. SABINE VAN DAMME

Het verdwenen paneel 'De Rechtvaardige Rechters'. Het mysterie van 'De Rechtvaardige Rechters' blijft mensen boeien, maar ook het gerecht blijft geïnteresseerd in de meest spraakmakende kunstroof ooit in ons land. In 2015 viel het nog binnen bij een Gentse familie, en onthulde oud-bankdirecteur Jan Bosselaers dat de Kredietbank in de jaren 80 benaderd is door een advocaat die het paneel wilde verkopen voor 20 miljoen Belgische frank (ongeveer 500.000 euro).



In de nacht van 10 op 11 april 1934 verdwenen twee panelen van het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, uit de Vijdtkapel. Eén paneel werd teruggevonden, het tweede is nog steeds vermist. In de loop der jaren doken verschillende - al dan niet geloofwaardige - theorieën over de vindplaats op. De laatste jaren verminderde dat, maar nu is er toch weer eentje.

Luc Paquet. Familie Gentenaar Luc Paquet beweert te weten dat het paneel in de Leie ligt, in een loden kist, aan de Sint-Michielsbrug. Als daders duidt hij de broers Frans en Karel Coppejans aan. Paquet was ooit getrouwd met een achternicht van die broers, en beweert zo de familiegeschiedenis te kennen. Volgens hem verborgen de broers Coppejans het Lam Gods voor de Duitsers tijdens de wereldoorlog, en Frans Coppejans had toegang tot de Vijdtkapel, omdat hij regelmatig de staat van het kunstwerk controleerde.

Loge Volgens Paquet ontdekte men in Duitsland dat onder de verflaag van 'De Rechtvaardige Rechters' een geheim verborgen zat, het Geheim van de Tempeliers: Christus was niet de kruisdood gestorven. Omdat dat geheim nooit mocht uitlekken, werd in de loge een plan gesmeed. De broers Coppejans stalen de panelen gewoon zelf, en gingen er te voet mee naar kunst- en architectenbureau Bressers in de Hoogstraat, met achteringang aan de Theresianenstraat. In het Sint-Elisabethbegijnhof werd bij lood- en kopergieterij Melis een loden kist gemaakt, die met de stootkar van Karel Coppejans werd vervoerd. Bedoeling was het paneel in een loden koffer in een praalgraf in de Sint-Baafskathedraal te verbergen. Twee oudere vrouwen zouden getuige zijn geweest van het nachtelijke gesleep met de stootkar.