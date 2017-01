"Noem het gerust een wonder"

De mama en papa van Aeren Rivière (2,5) hebben gisteren hun zoontje voor het eerst afgezet op school. De peuter uit Zwijnaarde overleefde in maart vorig jaar een doodsmak in Shopping Zuid in Gent. "Noem dit gerust een wonder, al zullen we in het eerste leerjaar pas volledige zekerheid hebben over zijn herstel", zegt mama Jess.

Rechterhand voor papa, zijn linker voor mama. Een beetje verlegen, maar snel ontdooid bij de aanblik van het vele speelgoed. De aankomst op Freinetschool De Boekenmolen in Zwijnaarde leek op een doodnormale eerste dag van een kind dat aan zijn prille schoolcarrière start. Een scenario zoals elke ouder dat graag heeft, maar vooral Jess en Andy waren duidelijk blij om te zien hoe hun 'kleine tijger' zijn hartje ophaalde. Direct richting autohoek, waar hij samen met zijn neefje kan gaan spelen.



"Door de aanwezigheid van zijn neef is hij sneller op zijn gemak, maar Aeren is dan ook echt een brave jongen", vertelt zijn juf Elsie. "Hij is al enkele keren een paar uur komen spelen en dat verliep telkens optimaal. Je ziet soms dat het druk is voor hem, maar hij gaat er goed mee om. We kennen ook de historie en op een uitstap zal ik Aeren altijd wat extra in de gaten houden. Hij is nieuwsgierig, daar is niks mis mee op die leeftijd."



In maart van vorig jaar leek zo'n onbezorgde dag op school als gisteren nog weinig waarschijnlijk. Tijdens een uitstapje viel hij tussen twee spijlen van de eerste verdieping van het winkelcomplex Shopping Zuid. Achteraf bleek dat de situatie gevaarlijk was en pasten de beheerders de balustrades aan. Aeren brak zijn beide oogkassen, neus en had vooral een zware schedelbreuk. Net na het ongeluk hing zijn leven enkele dagen aan een zijden draadje, maar eens hij zich er door had gevochten, ging zijn toestand met rasse schreden vooruit. Een week later lag hij al te lachen met tekenfilms, zijn val al half vergeten.



"Vorige week had hij zijn laatste les bij de kinesist. Lichamelijk heeft hij er niks aan over gehouden. Zelfs de evenwichtsstoornissen die lang bleven aanhouden, zijn nu volledig weg. Dat op zich is al een wonder, zeggen zijn dokters", vertelt een opgeluchte mama.



De komende jaren wordt het wel nog afwachten hoe zijn ontwikkeling vordert.