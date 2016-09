"Narcist, niet geschikt om te ondernemen"

In september 2013 moest De Ruyck het faillissement van zijn bedrijf DR Projects aangeven. De jonge Gentenaar werkte volgens het parket niet mee met de curator, waardoor hij zich voor de rechtbank moest verantwoorden. In eerste aanleg werd hij vrijgesproken voor het laattijdig aangeven van zijn faillissement en een ongepaste boekhouding. De rechter oordeelde wel dat hij niet meewerkte met de curator en gaf hem hiervoor een celstraf van vier maanden met uitstel, een boete van 3.000 euro, waarvan de helft met uitstel, en een beroepsverbod van drie jaar. Vooral tegen dat laatste is de man in beroep gegaan. "Je kan een jonge man als hij toch niet op die manier belemmeren", probeerde zijn advocaat gisteren nog. Maar procureur Francis Desterbeck was heel duidelijk. "Mathieu De Ruyck is manifest ongeschikt. Hij dacht enkel aan zichzelf en liet zijn bvba verkommeren. Het is duidelijk dat hij een narcist is die graag in hogere kringen vertoeft dan hij aankan." Hij vorderde een celstraf van zes maanden en een boete, maar hechtte vooral belang aan het beroepsverbod. "Omdat hij ongeschikt is om bedrijfsleider te zijn, vorder ik een beroepsverbod van vijf jaar."

Vreemd mailadres

De curator vertelde hoe hij Mathieu De Ruyck nooit gesproken heeft aan de telefoon en maar twee e-mails van de man ontvangen had via een vreemd e-mailadres. "Het kasboek was niet naar behoren opgesteld, mijn aangetekende brieven kwamen gewoon terug en als ik hem uitnodigde op gesprek, zat hij er heel afwezig bij", vertelde curator Jan De Buck. "Ik ben uiteindelijk via zijn vader aan informatie geraakt."



Mathieu De Ruyck was tot 2013 organisator van studentenfuiven. Wat begon als hobby, groeide snel uit tot een goede bijverdienste. De man organiseerde Bal Du Zoute en Bal van Gent. "In 2012 werd hij jammer genoeg geconfronteerd met een lastercampagne op sociale media, waardoor het feest op de Wiedauwkaai in Gent een financiële put gemaakt had. Bal der Bals 2013 moest deze put dichten", vertelde zijn advocaat. "Jammer genoeg werd op de laatste moment de zaal geannuleerd waardoor hij moest uitwijken naar Flanders Expo, een veel grotere zaal." De financiële put werd dus allesbehalve gedicht. Het Bal der Bals in Flanders Expo werd daarentegen op sociale media omgedoopt tot Flop der Flops: de drank was er enorm duur, de beloofde 8.000 man kwam niet opdagen en Mathieu De Ruyck maakte zijn beloftes niet waar. Hij vroeg 25 euro per ticket, maar uiteindelijk werden er enorm veel gratis weggegeven omdat het evenement niet uitverkocht geraakte. "Het werd mijn cliënt te veel en hij belandde in een depressie."



De Ruyck kon door die depressie gisteren zelf niet aanwezig zijn in de zaal. We probeerden na de zitting nog een reactie te krijgen van hem, maar ook na herhaaldelijk contacteren kregen we hem niet aan de lijn. Het hof van beroep doet uitspraak op 31 oktober.