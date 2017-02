Een stopgezette wedstrijd, forfaitcijfers van 5-0 tegen en een boete van 500 euro. Dat is het verdict na een dramatische wedstrijd tussen de Wondelgemse ploeg FC Avrasya en Excelsior Donk, twee weken geleden. De wedstrijd liep uit de hand nadat een supporter van Excelsior Donk een bierflesje naar een van de spelers van de tegenploeg gegooid had. Hierop ging de speler door het lint. Hij stapte af op scheidsrechter. "De scheidsrechter zei dat hij er zich niks van aantrekt, maar moeten mijn spelers dan doodvallen?", zegt Erol Cetim, voorzitter van FC Avrasya. Cetim stapte naar de voetbalbond. Die besliste dat de supporter van Excelsior Donk niet in de fout ging. "Het gooien van een bierflesje kan niet worden beschouwd als een poging tot slagen en verwondingen", oordeelde de bondsprocureur. In plaats daarvan werd de speler van FC Avrasya beboet en drie maanden geschorst.



"Onvoorstelbaar", vindt Cetim dat. Zijn ploeg staat negende van de 15 ploegen in 4e provinciale A, geen slechte positie. "Zodra we als ploeg betere resultaten behaalden, begonnen de racistische incidenten. 'Zwarte Turk', 'zwart schaap', 'je hebt hier niks te zoeken', mijn spelers kregen het allemaal naar hun hoofd geslingerd. De emmer is vol en als de voetbalbond daar niks aan doet, is het voor ons boeken toe. Maar dat is allicht exact hetgeen zij willen."



Daarom overweegt Cetim een advocaat onder de arm te nemen en een klacht in te dienen. "De incidenten die we de laatste maand meegemaakt hebben, zijn voor mij genoeg om een procedure op te starten. Al is het maar om een signaal te geven, want waar zijn we mee bezig?"



Volgens Danny Van Nevel, de voorzitter van Excelsior Donk, liggen de feiten toch anders. "Met Avrasya zijn er de voorbije jaren regelmatig problemen geweest. De aanleiding van het incident was een brute fout van een speler van Avrasya op onze speler. De scheidsrechter had gefloten, maar geen rode kaart gegeven. Onze supporters riepen om 'rood' en zo is het ontspoord. Tot negen spelers van Avrasya onze supporters begonnen te slaan", doet Van Nevel zijn relaas.