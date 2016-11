"Miserie begonnen toen ze op tv kwamen"

De bejaarde bewoners van een huis in de Molenwalstraat in Mariakerke zijn gisterenmiddag voor de tweede keer in iets meer dan een maand tijd overvallen. Volgens buurtbewoners viseren de daders hun huis omdat ze net voor de eerste overval te zien waren in het VTM-programma Helden van Hier: Door het Vuur. "We doen er alles aan om discreet om te gaan met de beelden", reageert regisseur Stefaan Ledeganck van productiehuis Geronimo. WOUTER SPILLEBEEN, JURGEN EECKHOUT

Bij de overval gisterenmiddag drongen de daders binnen in de woning in de Molenwalstraat. De bewoners zijn een broer en zus van respectievelijk 95 en 91 jaar oud. Ze zouden de twee bejaarde bewoners hebben gekneveld en hun monden dichtgeplakt hebben met tape. De verdachten zijn nog niet gevat. "De precieze details van de home invasion worden nog onderzocht", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. "In het huis wordt een sporenonderzoek uitgevoerd en we stellen alles in het werk om de verdachten te identificeren en op te sporen. De twee bewoners zijn ter verzorging en observatie overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar of zwaar gewond."





Makkelijke prooi Het is al de tweede keer dat de bewoners van het huis het slachtoffer worden van een brutale overval. "De vorige keer, ongeveer vijf weken geleden, kwamen de daders met een brief in gebrekkig Nederlands langs", weet een buurvrouw. "Ze eisten een grote som geld en hebben uiteindelijk een deel gekregen. Ze dreigden dat ze zouden terugkomen voor de rest. Misschien hebben ze dat nu gedaan." Ook het parket bevestigft dat het al de tweede overval is in hun eigen huis. "Er wordt onderzocht of er een link is tussen de twee overvallen", klinkt het.



Volgens de buren vallen de bejaarden ten prooi aan de overvallers omdat ze in een aflevering van het VTM-programma Helden van Hier: Door het Vuur te zien waren. "Heel hun inboedel is zomaar op tv getoond en zo is de miserie begonnen", vertelt de buurtbewoonster.



"Die mensen zijn niet bepaald arm, maar wel erg oud en op het randje van dementerend. De overvallers zullen een makkelijke prooi gezien hebben. Kort na de uitzending kregen ze hen eerst over de vloer. Ze zouden daar op de televisie toch beter moeten mee oppassen?"