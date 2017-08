"Mijn geheim? Vlees, patatten en groenten"

Tijdens zijn legertijd werd hij ingelijfd bij de grenadiers, die onder andere de wacht aan het koninklijk paleis hielden. In 1940 werd hij opgeroepen ten gevolge van de tweede wereldoorlog. Hij beleefde vanop de eerste rij de 18-daagse veldtocht en zag in de omgeving van Rumbeke veel van zijn vrienden sneuvelen. "Dat was een serieuze oorlog, veel serieuzer dan mensen denken", zegt hij. Al 70 jaar op rij is hij paraat als oud-strijder op de herdenkingen in Rumbeke. Henri werd na de gevechten gevangen genomen, maar kon samen met zeven vrienden ontsnappen. Tot oktober 1944 sloot hij zich aan bij het verzet om de strijd verder te zetten de Gentse regio.

Platinum huwelijk

In 1943 trouwde hij met Julietta Drieghe met wie hij 71 jaar getrouwd was en een platinum huwelijk vierde. Ze overleed in 2014.



Na de oorlog was Henri een man van vele stielen. Hij werkte in het transport, werkte bij een elektriciteitsbedrijf, reed met een taxi, was mecanicien bij een Citroën-Gantois en werkte tot zijn pensioen in dienst van de faculteit diergeneeskunde. "Allemaal gedaan om niet thuis te moeten zitten", lachtte hij gisteren.



Vandaag is Henri een opvallend kwieke senior. "Ik zie veel 100-jarigen, maar zelden zijn ze zo goed als Henri. Hij is echt een uitzondering", zegt schepen van Bevolking Sofie Bracke (Open VLD). Henri rijdt af en toe nog steeds met de wagen. Hij woont zelfstandig, kookt zijn eigen potje nog en doet zelf boodschappen. Enkel zijn oren willen iets minder mee. Op zijn huldiging barstte hij zelfs spontaan in dansen los.



En het geheim van Henri om jong en fit te blijven? "Vlees", zegt hij vastberaden. "Ik eet nog elke dag een goed stuk vlees. Gewoon eenvoudige kost. Een stuk vlees, wat patatten en een beetje groenten. Zonder te overdrijven; je moet geen drie biefstukken op een dag eten. Maar van die mensen die nooit vlees eten, dat kan toch niet goed zijn, hé."