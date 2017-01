"Mezelf 's avonds in slaap gehuild"

"Zoals iedere twee weken was ik te voet op weg naar mijn broer die in de buurt van café 't Lammeke op de Brugsesteenweg woont", vertelt de kranige Raymonda. "Ik kwam van de Phoenixstraat waar ik verjaardagskaartjes voor mijn twee achterkleinkinderen en voor de vriendin van mijn kleinzoon gekocht had en was bijna bij mijn broer." Maar op het kruispunt met de Boomstraat, aan de ingang van juwelier Tic Tac, ging het rond 14.15 uur mis. "Plots duwde iemand mij hard langs achteren. Ik viel op mijn knieën en ondertussen rukte hij de handtas van mijn schouder. Het ging allemaal zo snel. Ik zag hem enkel nog de Boomstraat inlopen."

Meteen kwam een klant van de juwelier en een studerende overbuur ter plaatse om Raymonda recht te helpen. De student belde de politie, die erg snel ter plaatse kwam en meteen op zoek ging naar de voortvluchtige dader. Voorlopig is hij nog niet gevonden. "Op de camerabeelden was te zien dat hij nog erg jong was, zeker niet ouder dan zestien jaar oud. Wat gaat dat geven als hij volwassen is", vraagt Raymonda zich af. De vrouw is naast de verjaardagskaartjes ook een portefeuille met zo'n 70 euro, een bankkaart en een bril kwijt.

Mentaal gekraakt

"In die portefeuille zaten ook nog enkele mooie foto's van mijn echtgenoot die jammer genoeg is overleden. Mijn bovenarm en knieën doen wel erg veel pijn, waardoor ik nog bij de dokter langs moet. Gelukkig heb ik mijn handen kunnen zetten, waardoor mijn val gebroken werd."



Naast de lichamelijke verwondingen is Raymonda vooral mentaal gekraakt. In het dagelijkse leven dartelt ze nog vrolijk rond, maar nu zit de schrik er wel in. "Ik kwam al niet buiten wanneer het donker is, maar nu gebeurt het zelfs overdag. Voortaan zal ik de bus nemen naar mijn broer. Ik vind het vooral zo jammer dat dit mij moet overkomen. Enkele jaren geleden stond ik al eens oog in oog met een inbreker in mijn living. Ik heb mezelf dinsdag in slaap gehuild. Het luchtte op."



De politie vond kort na de feiten een handtas in de Boomstraat, maar het was niet de gestolen tas van Raymonda. "Een kwartier eerder werd er een 71-jarige vrouw ook al het slachtoffer van een diefstal met geweld in de Zonnebloemstraat", vertelt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. "Ook hier ging de dader op dezelfde manier te werk." De politie hoopt nu met onder meer de camerabeelden van de juwelier de dader op te sporen. Getuigen kunnen zich altijd bij de politie melden.