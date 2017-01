"Loodzware plooifietsen passen niet in koffer"

De invoering van het nieuwe bedrijfsvervoerplan van de stad Gent, dat inging op 1 januari, wordt meteen op gemor onthaald. Met name de medewerkers die kozen voor een 'bedrijfsplooifiets', zijn ontevreden. "Die dingen zijn onpraktisch, loodzwaar, en ze passen niet in een autokoffer", klinkt het. SABINE VAN DAMME

De plooifietsen van de stad Gent zijn volgens enkele werknemers veel te zwaar en helemaal niet praktisch in gebruik. - James Arthur Alle stads- en OCMW-medewerkers kregen tot eind 2016 een abonnement in een parkeergarage naar keuze aan een voordeeltarief. Dat werkte enkel op weekdagen van 9 tot 17 uur. Buiten die uren betaalden ook zij de volle pot. Maar de stad gaat voor duurzaam woon-werkverkeer, dus wordt het privilege van goedkope parkeerplaatsen geschrapt. De alternatieven waaruit het stadspersoneel kon kiezen waren groot. "Mensen konden gaan voor een fietsvergoeding als ze met de eigen fiets komen, een abonnement voor het openbaar vervoer, een elektrische fiets voor wie ouder is dan 60 of verder woont dan tien kilometer, een gewone fiets of een plooifiets voor wie aan Park en Ride doet waar geen openbaar vervoer is, of voor wie met de trein komt", klinkt het op het kabinet van schepen Martine De Regge. "Voor wie echt met de auto wil komen zijn er nog mogelijkheden, maar niet in de rotatieparkings."





Geen handvat Om en bij de 120 werknemers kozen voor een plooifiets in bruikleen, om een deel van het woon-werktraject af te leggen met auto of trein, en de rest dus met de fiets. Vijftien werknemers bedachten zich daarna nog, 95 plooifietsen zijn al geleverd. Iedereen moest het rijwiel afhalen aan de Kattenberg. En daar doken meteen de eerste problemen op. De plooifiets plooit wel, maar blijft een groot en lomp ding. In een gewone personenwagen past het ding niet of nauwelijks in de koffer. "Je moet er niet meer aan denken om met die fiets in de koffer nog boodschappen te doen op weg naar huis", klinkt het teleurgesteld. "Als je twee kinderen hebt, kan er bij wijze van spreken zelfs geen brood meer bij in de wagen." Ook wie met de trein pendelt heeft klachten. "Dat ding plooit wel, maar het klikt niet vast. Het heeft ook geen handvat en er is geen enkele manier om de geplooide fiets op een handige manier op te heffen. Daarnaast weegt het ook nog eens als lood."