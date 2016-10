"Lieve berichtjes en foto's van Jeroen voorgoed weg"

De Facebookaccount van Gentenaar Jeroen Schelstraete (41), die een maand geleden in verdachte omstandigheden overleed in Spanje, is overgenomen door hackers. Zijn verloofde Wendy Leung (35) kreeg plots opnieuw berichten van haar vriend. "Hij zei dat ik zijn schat was. Geen idee welke zieke geest zich daar mee bezig houdt." Ondertussen is zijn account verwijderd. "Zijn foto's en lieve berichtjes, allemaal weg."

De veertiger ondernam begin september zijn vierde wandeltocht naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela, maar zou daar nooit aankomen. Zijn levenloze lichaam werd aangetroffen in een containerpark, verborgen onder een berg compost. Vermoord? Aangereden en gedumpt? Een andere verklaring? Een kleine maand na de feiten tasten zijn familie en zijn vriendin nog altijd in het duister. De lokale recherche kon zijn laatste twee uur reconstrueren aan de hand van camerabeelden, maar op een bepaald punt loopt het spoor dood.



Ondertussen kwam er wel nieuws over Jeroen, al was het raar genoeg via zijn Facebookaccount. "Ik kreeg net (gisteren, red.) een bericht via het profiel van Jeroen. 'Ik ben het', stond er. Verder vroeg hij een sexy foto van me en zegde hij dat ik zijn schat was. Toen de persoon in kwestie probeerde te bellen, raakte ik volledig in shock." De familie liet intussen het profiel van Jeroen verwijderen. "We hebben niks meer van hem. Samen met zijn profiel zijn heel wat foto's en berichten verdwenen."