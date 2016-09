"Iedereen rijdt door het rood, ook bussen"

Atheneum Voskenslaan ligt aan een compleet heraangelegde baan en vlakbij de heraangelegde Sterre. En toch is het ook daar niet altijd even veilig. "Want automobilisten rijden te snel, of door het rood. Ook fietsers doen dat, en zelfs De Lijn negeert het stoplicht. Meer politietoezicht is welkom."

Het aantal schoolkinderen dat dagelijks naar de Campus Voskenslaan trekt, ligt in de buurt van de 3.000. Naast het Atheneum - ASO en TSO - zijn er ook nog de lagere en de kleuterschool. "Wij mogen alvast qua infrastructuur niet klagen", zegt Veerle Janssens, die verantwoordelijk is voor veiligheid en milieu op school. "Onze straat is niet zo lang geleden heraangelegd. We hebben voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen. Ook de Sterre is helemaal heraangelegd, al is dat minder relevant, want daar passeren weinig van onze leerlingen met de fiets."



En toch heeft ook deze school opmerkingen rond verkeersveiligheid. Ook hier draait het om het algemene gedrag in het verkeer. "Wij staan dagelijks, voor en na de schooluren, op drie plaatsen buiten", zegt Janssens. "Leerkrachten of opvoeders helpen dan de leerlingen met oversteken, en houden toezicht. Wat wij daar dagelijks te zien krijgen, is eigenlijk schandalig. Automobilisten rijden er veel te snel, de zone 30 wordt nauwelijks gerespecteerd. Heel dikwijls weigeren bestuurders ook te stoppen voor het zebrapad, of rijden ze zelfs gewoon door het rood. En daar blijft het niet bij. De fietsers, en dan zeker de hogeschoolstudenten, negeren de stoplichten en de zebrapaden massaal. En zelfs De Lijn rijdt hier geregeld door het rode licht. Wat meer politietoezicht aan de school zou dus echt wel welkom zijn. Geregeld bellen wij ook de politie, van de wijk Nieuw Gent. Zij komen dan ook ter plaatse. Zeker de fietsers schrikken dan echt als ze door de politie op hun gedrag gewezen worden. Na zo'n actie is het dan beter, helaas is dat dan maar voor enkele weken."