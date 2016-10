"Hopelijk kan ik ooit weer normaal wandelen"

Quirina Desmet herstelt nu al een week thuis van het zware ongeval met vluchtmisdrijf waarvan zij het slachtoffer was. De 20-jarige studente uit Doornzele houdt aan haar wandeling langs de R4 een schedelbreuk, een hersenschudding, gescheurde trommelvliezen en een gescheurde spier in haar been over. "Heel vervelend, want ik mis weken lessen op school."

Desmet wandelde op 26 september rond 5 uur langs de R4 in Wondelgem. De jonge vrouw was zondagavond in slaap gevallen bij haar vriend in Waarschoot en werd plots rond 4 uur wakker. "Het was die dag mijn eerste schooldag en mijn spullen lagen nog thuis", vertelt ze. "Ik probeerde mijn vriend wakker te maken, maar die sliep nog half dus vertrok ik dan maar zelf naar huis. Ik kreeg nog een lift op de N9 in Waarschoot tot aan de Brico in Wondelgem. Van daaruit moest ik zelf zien thuis te geraken."



Ze begon meteen haar vrienden uit Doornzele te contacteren in de hoop dat zij haar konden helpen. "Ondertussen wandelde ik op de pechstrook, dicht bij de rijbaan, zodat iemand mij zou opmerken en een lift kon geven. Toen werd ik aangereden." Ze kwam met een harde smak op de grond terecht, maar slaagde er door de adrenaline toch in om verder te stappen. Dankzij een vriend geraakte ze dan toch thuis. "Het volgende dat ik me herinner is dat ik de volgende dag wakker werd in het UZ in Gent."