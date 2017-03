"Gezinsdrama? Ik woon alleen met mijn hondjes"

"Achteraf gezien ben ik opgelucht dat ik niet thuis was, maar bij mijn vriendin Denise die ik wat uit de nood help omdat ze sukkelt met haar voet", zegt de kranige Marie-Louise Minnebo (68). "Ik zou helemaal in shock zijn van al die hulpdiensten plots voor mijn deur te zien." Zij repten zich zaterdagmiddag massaal naar Doornakkerstraat, met een vijftal combi's en een vijftal ziekenwagens, nadat de noodcentrale een erg verontrustende oproep had gekregen iets voor 12.30 uur. "Er heeft zich een gezinsdrama in de Doornakkerstraat in Sint-Amandsberg afgespeeld. Daarbij zijn acht doden gevallen. De buurt moet worden ontruimd", klonk het. "Op het einde van de oproep hoorden we gelach op de achtergrond, wat mogelijk dus wees op een flauwe grap", zegt politiewoordvoerster Valentine Van den Boogaerde. "Maar zo'n oproep moet je echt serieus nemen."

Sirenes

Toen de politie en de ambulanciers ter plaatse kwamen, deed niemand open toen er werd aangebeld. "Uiteindelijk heeft mijn dochter Anita, die om de hoek in de Engelstraat woont, hen binnen gelaten", gaat Marie-Louise verder. "In elke kamer, zelfs in mijn stal achteraan, heeft de politie gekeken. Ik vond het al raar toen ze me een eerste keer belde om te vragen of alles in orde was en of ik thuis was. Ze had de sirenes horen stoppen in de buurt en ging zelf al eens kijken. De politie dacht eerst dat zij de bewoonster was. Na een tweede telefoontje ben ik dan maar zelf naar huis gewandeld. Eenmaal thuis was iedereen alweer weg."



De politie verzekerde zaterdag dat ze er alles aan zouden doen om de beller op te sporen. Er wacht de man naast de fikse rekening voor het onnodig optrommelen van al die hulpdiensten een boete en mogelijk een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. "Ik hoop alvast dat ze hem vinden", zegt Marie-Louise. "Waarom doet iemand nu zo iets? Ik heb echt geen idee wie achter die oproep zou zitten. Ik heb nochtans met niemand problemen. Integendeel, iedereen in de straat ziet me graag. Hoe belachelijk klinkt die oproep eigenlijk. Acht doden hier in mijn huis. Ik woon al acht jaar alleen met drie hondjes. Ik kan er nu wel een beetje om lachen, maar tegelijkertijd maakt die flauwe grap me zo boos. Ik mag er niet aan denken dat er net op dat moment echt iemand in nood was. Dan zou die persoon nodeloos langer moeten wachten omdat al die ambulances voor mijn deur stonden."