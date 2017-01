"Geen 175 maar amper 75 km bereik"

Batterij leeg

De E-NV200 is een elektrische bestelwagen die gebaseerd is op de bekende Nissan Leaf. De wagen is echter veel zwaarder en vangt veel wind, waardoor het bereik heel wat minder is. "In de brochures stond destijds een bereik van 200 kilometer aangegeven, de verkoper bracht dat terug op 175, maar in werkelijkheid konden we de batterij nooit verder opladen dan 130 kilometer", vertelt Van Peteghem. Toch was de batterij nog sneller leeg dan verwacht. "Na 75 à 80 kilometer kon ik me aan de kant zetten. Ik heb nochtans op voorhand duidelijk gemaakt aan de verkoper dat ik er regelmatig mee naar Lokeren moest, er een krantenronde mee wilde doen en dat mijn partner daarna nog naar haar werk wilde met de wagen. Voldoende bereik was de belangrijkste voorwaarde om deze wagen te kopen", zegt de man.