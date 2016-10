"Fietsers verschuilen zich te veel achter term 'zwakke weggebruiker'"

21 jaar was Dirk Verstuyft (63) politierechter in Gent. Een afscheidsfeestje kwam er niet, want hij trok vorige maand in alle stilte de deur van het gerechtsgebouw achter zich dicht. "Of ik ooit nog terugkeer? Laat ons hopen van niet." Voor ons geeft hij nog één keer zijn eigenwijze kijk op wat er misloopt in het verkeer. "Fietsers en voetgangers verstoppen zich achter het feit dat ze zwakke weggebruiker zijn." TIJS VAN PUYENBROECK

Hij woont intussen in Blankenberge, maar rijdt 65 kilometer naar het restaurant van afspraak zonder zich naar eigen zeggen één keer te ergeren in het verkeer. "Ik claxonneer nooit, behalve als iemand bij een groen licht nog op zijn gsm zit te tikken. Voor het overige maak ik me er niet meer te druk in. Ik ben 63, het zal mijn tijd wel duren." De politierechter klinkt wat gelaten als hij spreekt over zijn carrière, vooral als het over het einde van zijn loopbaan gaat. "Ik was niet meer geliefd. Waarom? Ik zou het niet weten. Twee jaar heb ik de leiding gehad over de Gentse politierechters en dat ging volgens mij op een degelijke manier. Daarna trok ik mijn conclusies en vroeg ik mijn pensioen aan."



Intussen vult de uitgeweken Gentenaar zijn oude dag aan de kust. "Een vlucht voor het Gentse mobiliteitsplan? Nee, al moet je je wel de vraag stellen of het veel mobiliteit teweeg zal brengen. Nog enkele ongevallen en iedereen zal meer stilstaan dan rijden. Ze doen maar, en het is misschien goed nieuws voor mijn opvolgers (lacht)."



Verstuyft is een belezen man die zijn woorden wikt en weegt, tot het gesprek over verkeer gaat. Hij legt met zijn gsm als auto situaties uit waarin hij niemand spaart. Ook niet als het over een volgens hem beschermde groep gaat.



"Tegenwoordig is de aandacht zeer sterk gericht op de zwakke weggebruiker. Het probleem is dat de wet misbegrepen wordt. Die stelt dat zwakke weggebruikers die schade lijden bij een ongeval, sowieso moeten vergoed worden. Daardoor kunnen ze de kosten die normaal niet betaald worden toch recupereren via de rechtbank. Het gevolg zijn veel misverstanden. Op een van mijn zittingen moest er eens een fietser verschijnen die van de Gentse Feesten kwam en een rood licht negeerde. Uitleg: 'Ja maar meneer de rechter, ik ben zwakke weggebruiker.' Blijkbaar is die term een vrijgeleide om je niks meer van het verkeersreglement aan te trekken. Zet je eens uur aan het Rabot of de Coupure en je zal zien dat voetgangers, fietsers zomaar oversteken, of het nu rood is of niet. Voorrang geven ze niet, ook al hangen er borden. Probleem is dat er ook niets ondernomen wordt om dat af te dwingen."





Op gemak stellen Je moet maar een paar zittingen van Verstuyft gevolgd hebben om te weten dat hij geen alledaags rechter was. 'Mag ik u vriendelijk vragen de boete te betalen? Ik ga met pensioen en moet ook nog betaald worden', klonk het op zijn laatste zitting in augustus. "Je moet mensen op hun gemak stellen en laten beseffen dat ze hun verhaal mogen doen. Het kan alleen maar bijdragen in het vinden van de waarheid. Ofwel zijn ze oprecht, ofwel vallen ze door de mand."



Dat de zestiger nooit verlegen zat om een opvallende uitspraak, bewijst het verleden (zie kader links). In 2006 sprak hij enkele geflitste automobilisten vrij omdat de borden die de zone 30 aanduidden te klein zouden zijn geweest. Twee jaar later vond hij de 'smogborden' niet wettelijk in orde. "Je hoort zo vaak over procedurefouten. Waarom zou dat in het verkeer anders zijn?" Maar hét vonnis dat de politierechter op menig voorpagina's deed belanden, was het dodelijk ongeval in Gasmeterlaan. Op 3 november 2001 werden Sofie (14) en Naomi (13) doodgereden tijdens het oversteken. De bestuurder reed 110 in de bebouwde kom, was onder invloed, pleegde vluchtmisdrijf en had bovendien twee van zijn eigen kinderen op de achterbank zitten. Conclusie van Verstuyft: ook de meisjes hadden schuld aan het ongeval. Ze staken te onvoorzichtig over omdat er geen zebrapad was. Een oordeel waar de man tot op de dag van vandaag achter staat. "Een auto kan niet zomaar stoppen als jij ineens de straat op springt. Als rechter bekijk je: wie maakte de basisfout en in dit geval vond ik die gedeeld. Vluchtmisdrijf plegen is totaal verwerpelijk en asociaal, maar heeft niks te maken met de aanrijding zelf. Zoiets wordt snel vergeten, zeker als het over kinderen gaat."



Uiteindelijk kreeg de doodrijder een celstraf met uitstel, meer dan een jaar rijverbod en 2.000 euro boete. Velen zouden de rechter mild noemen in die beoordeling. "Je wordt dezer direct aan de schandpaal genageld. We zijn mensen, beperkt met gaven en gebreken en geen robots. In een verslag lees je soms: had hij drie seconden eerder gereageerd, dan had hij de aanrijding kunnen vermijden. Moet je dat die mens dan aanrekenen? Je moet met het totaalplaatje rekening houden, anders zet je beter een automaat in de rechtbank die voor iedereen de boete berekent."





Even wegkijken De zwakte van de mens is iets wat vaak terugkomt in zijn betoog. Van iedereen, inclusief hemzelf. "Ik ben twee keer betrokken geweest bij een ongeval waarin ik in fout was. Telkens de achterkant van mijn voorligger aangereden. Dat hou je in je achterhoofd als je iemand veroordeelt. Een gebrek aan oplettendheid is eigen aan de mens. We hebben veel aan ons hoofd. Even wegkijken of de gedachten er niet bij, voorligger remt en je bent betrokken in een ongeval. Hetzelfde voor voetgangers: ze worden aangereden op een kruispunt omdat ze de afstand en snelheid van de auto niet goed hebben ingeschat, maar ze gaan wel automatisch uit van een te hoge snelheid bij de 'dader'."



En dan nu de grote oplossing aan het eind? "Nee, ik heb ze niet vrees ik. Blijven sensibiliseren is de boodschap. Maar die enkelingen die het verzieken, haal je er niet uit. De infrastructuur? Ach, je kan niet na elk ongeval werken uitvoeren. Zet je lichten, dan rijden ze door het rood en plaats je een rondpunt, dan rijden ze rechtdoor. Op den duur zou je van alles een wet maken. Er was destijds sprake dat de overheid moest opleggen welk lampje je aan je fiets moest hangen. Betuttelend. Er is maar een advies: gebruik je gezond verstand."