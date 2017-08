"Dit had veel erger kunnen aflopen"

"Een crimineel", zo noemt Manya Cabanie de bestuurder die met een Golf de poort van haar werktuigbedrijf sloopte. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en reed met hoge snelheid door het centrum van Oostakker, waar families met kinderen de jaarlijkse Oogstfeesten vierden. Geschokte inwoners konden nipt een aanrijding vermijden. SAM OOGHE

De Golf verloor zijn voorbumper, nummerplaat en intercooler. - Sam Ooghe Zaterdagavond om 21.30 uur werden Vadim Verbauwhede en zijn vriendin opgeschrikt door een luide knal. Vadim woont naast het bedrijf dat hij samen met zijn ouders runt. Ze verkopen en verhuren werktuigen. "Er is de afgelopen jaren meer dan veertig keer ingebroken bij ons bedrijf. Toen ik dat geluid hoorde, ben ik recht gesprongen en naar buiten gelopen. Ik wilde onmiddellijk zien wat er gaande was." Vadim kroop op de hekkens van zijn tuin en zag nog net een grijze Volkswagen Golf met piepende banden wegrijden. "Ik wilde zijn nummerplaat noteren, maar hij was te snel weg."





De poort raakte zwaar beschadigd bij de botsing. - Sam Ooghe Gratis nummerplaat De nummerplaat noteren bleek uiteindelijk niet nodig. De bestuurder van de Golf was met uitzonderlijk hoge snelheid frontaal tegen de dikke poort van het bedrijf van Vadims ouders geknald. De schade is indrukwekkend: de balken van minstens tien centimeter breed zijn gespleten, en het metalen frame is omgebogen. De poort is volledig stuk. "Dit kost gemakkelijk 30.000 euro. Om deze poort te forceren met zo'n kleine auto, moet je echt héél snel rijden. Ik ben zeker dat de bestuurder zich verwond heeft." De Golf verloor zijn intercooler, voorbumper, en... nummerplaat. Een geschenk voor de lokale recherche, die de dader nog niet terugvond.





Buggy weggetrokken De bestuurder van de Golf was nog niet klaar. Na de botsing bij Verbauwhede scheurde hij richting Oostakkerdorp, waar dit weekend de Oogstfeesten plaatsvonden. Er liepen verschillende families met kinderen op de straten. "De Golf vloog door het centrum", zegt een ooggetuige. "Totaal onverantwoord. Hij heeft zeker drie groepjes mensen op een haar na gemist." Goldie Bügler uit Oostakker bevestigt: "Mijn man en ik waren om tien uur op pad met een koppel met een baby. We liepen door de Gentstraat, die tijdens de feesten afgesloten is voor verkeer vanuit het dorp. We zagen ineens een Golf aanrijden met heel hoge snelheid. Toen hij dichter kwam, zagen we dat de auto geen voorbumper had en duidelijk gebotst was. Hij vertraagde totaal niet en reed zomaar de straat in waar wij stonden. We hebben net de buggy kunnen wegtrekken. Het scheelde niets. Hij had ons zo doodgereden."