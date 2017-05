Voedselpakketten gedumpt aan halte

Olaerts vond onder meer enkele verse broden en kippenvlees aan de bushalte. - Foto Borgerhoff

"Het is erover", reageert Antoon Olaerts. Vanuit zijn keuken die uitgeeft op de straat, ziet hij zakjes met nog bruikbare voeding van de voedselbank staan. "Ik ben spaarzaam opgevoed, en probeer om zo weinig mogelijk voedsel weg te gooien. Er zijn zo veel mensen die inspanningen doen om voedsel af te staan aan de Sint-Vincentius om gezinnen in armoede te helpen. Een beetje respect is dan wel op zijn plaats." Het is niet de eerste keer dat bij hem in de buurt voedsel achtergelaten wordt. "Ik heb al eerder zakjes met etenswaren gevonden, veelal diepgevroren producten. Deze keer was het een doos met verse broden en kippenvlees die de emmer deed overlopen", vertelt hij. Daarop trok Olaerts naar de voedselbedeling wat verderop.



De melding van de man is voor de Sint-Vincentiusvereniging, die om de maand een voedselpakket van zo'n 20 tot 30 kilo aan 980 gezinnen uitdeelt, een wake-upcall. "Als iemand voedsel dumpt en we betrappen die persoon, dan stopt de bedeling voor hem", legt Guido Vandebrouck, voorzitter van Vincentius, uit. "Om de pakketten samen te stellen laten we onze cliënten een boodschappenlijst invullen, zodat ze het voedsel mee naar huis krijgen dat ze gevraagd hebben. Armoede heeft veel gezichten", werpt hij op. "In de pakketten steken we diepgevroren vis of vlees, maar nogal wat van onze gasten hebben geen diepvriezer. Of ze hebben geen microgolf om kant-en-klaarmaaltijden op te warmen."