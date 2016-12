Terreinen Ford Genk mogelijk gebruikt als vrachtwagenparking

Tien jaar geleden dook het fenomeen voor het eerst op, maar intussen zijn ze al met 250 vrachtwagens. De parkeerplaatsen liggen zeker niet alleen in de stad van Bruno. Ook in Opglabbeek duiken de truckers op. "Wij zoeken naar een oplossing, maar vinden er niet meteen één. We hebben in het Mobilitycenter Genk-Zuid wel 175 plaatsen, maar als we er nog honderd meer hadden, waren die ook allemaal verhuurd. De vraag is groter en dat leidt tot illegaal parkeren. Ik vind dat we een oplossing moeten zoeken en volgens mij ligt die bij de voormalige terreinen van Ford Genk. Dat is voor alle duidelijkheid een denkpiste, momenteel staan er nog geen wagens."