Leerkracht noemt leerling (11) 'terrorist in spé'

De misplaatste uitspraak van de leerkracht van Mater Dei dateert van einde maart, maar kwam deze week pas aan het licht nadat enkele misnoegde ouders aan de alarmbel trokken. Het is vrijdag 24 maart als twee leerkrachten van Mater Dei met twee klassen uit het vierde leerjaar op uitstap gaan. Wanneer enkele kinderen de boel op stelten zetten, wordt een 11-jarige leerling van vreemde origine berispt door één van de leerkrachten. De jongen wordt bewust gemaakt van zijn storend gedrag, waarna de link met 'de nieuwe generatie terroristen wordt gelegd'. "Je terroriseert de klas, en wordt later misschien nog een terrorist", klonk het. De leerling moet uiteindelijk met zijn schoolagenda naar de directie, waar een nota gericht aan de ouders in wordt vermeld. Na schooltijd verschijnt de verontwaardige moeder aan de schoolpoort om uitleg te vragen bij de uitspraak van de juffrouw, maar het kwaad is al geschied. Meteen na het weekend schrijft ze haar zoon in op een andere school in Genk.

Geen schorsing

Bij de directie bevestigen én betreuren ze het incident in één adem. "We zijn op de hoogte van de uitspraak van de leerkrachte, en hebben dat ook meteen veroordeeld", vertelt Marijke Vanhoenshoven. "Ik heb die avond na school geprobeerd de mama te kalmeren, maar gezien de lerares al naar huis was, stelde ik voor maandag het gesprek verder te zetten." Maar de mama schreef haar zoon maandag meteen in op een andere school. De directie informeerde intussen ook het schoolbestuur die zwaar aan de feiten tilde. "We hebben met de leerkracht samen gezeten, en verteld dat dat niet kon. Maar we hadden heel graag een gesprek gehad met de ouders, het kind, en leerkracht. Verontschuldigingen en een verzoening waren het idee, maar die kans hebben we helaas nooit gekregen. We zitten hier mee." De leerkracht werd niet gesanctioneerd of geschorst.



Volgens ouders van klasgenoten van de bewuste leerling, zouden hun vragen eerder ontwijkend zijn beantwoord door de directie en hopen ze dat ze niet worden geviseerd. Jos Froyen, voorzitter van schoolbestuur Mater Dei wijst net naar het multiculturele succesverhaal van de school. "Deze school is een mooie afspiegeling van de omgeving. Hier is veel diversiteit, en dat dragen we hoog in het vaandel. Nooit hebben we dergelijke situaties toegestaan, en het belang van het kind primeert voor ons. We hopen toch nog tot een oplossing te komen", besluit de man.