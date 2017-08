Familie en ex-vriend vermoorde Luana op de vuist

In de Kastanjestraat in Houthalen-Oost is het voorbije weekend een confrontatie tussen twee familieleden van de vermoorde Luana Romagnoli (25) uit Genk en haar ex-vriend Emrah T. (31) uitgemond in een vechtpartij. De twee familieleden liepen verwondingen op. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de aanstoker van de vechtpartij te zijn. De lokale politie van de zone CARMA en het parket Limburg onderzoeken de feiten. JIMMY DE SCHRIJVER

Luana Romagnoli. - Marco Mariotti De feiten vonden zaterdag plaats ter hoogte van het plein in de Tulpenstraat, toen de tante en de oom van Luana Romagnoli net met hun wagen wilden vertrekken. Plots kwam Emrah T., de ex-vriend van Luana, samen met een vriendin aangewandeld. Volgens de familie van Luana provoceerde Emrah T. de oom en de tante. Toen die daarop reageerden en verhaal probeerden te halen, liep de situatie uit de hand en ontstond er een vechtpartij", zegt Jef Vermassen, de advocaat van de familie van Luana Romagnoli.





Emrah T. - Wannes Nimmegeers Aangevallen in de rug "Emrah heeft op een bepaald moment een steen genomen. Dan wilde de nonkel van mijn cliënt zich verweren met een schroevendraaier, die hij uit de koffer nam. Hij is dan in de rug aangevallen. Hij is daarop neergeslagen. Zijn zus, die wilde tussenkomen, heeft daarbij haar pols gebroken." De vrouw is naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk overgebracht en is daar intussen aan haar pols geopereerd.





Doodsbedreigingen De nonkel en de tante van Luana beweren dat Emrah T. het gevecht heeft uitgelokt en ook doodsbedreigingen heeft geuit aan hun adres. Maar volgens Frank Scheerlinck, de advocaat van Emrah T., is zijn cliënt het slachtoffer van deze vechtpartij. Volgens hem waren het de familieleden van Luana, die op Emrah T. afstapten en de confrontatie zochten. Emrah T. legde hiervoor zelfs een klacht neer bij de lokale politie CARMA. Beide partijen schuiven de schuld op elkaar af.



De vechtpartij en de spanningen tussen de familie Romagnoli en Emrah T. zijn het gevolg van de steekpartij van begin juni in het centrum van Genk waarbij Luana Romagnoli na een ruzie met haar ex Emrah T. en diens toenmalige nieuwe vriendin Anastasia N. werd neergestoken en aan haar verwondingen overleed. Emrah T. zat een maand lang in de gevangenis op verdenking voor de moord op zijn ex Luana , maar werd begin juli door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Volgens de speurders wijst alles er op dat Anastasia N. de dodelijke messteken toebracht en niet de ex-vriend van Luana. Anastasia N. zit nog in de cel op verdenking van moord.