"Verkeer moet zich aanpassen, niet ik"

Alweer is er in de Wijvestraat in Zonhoven een wagen uit de bocht gevlogen, net na de flauwe bocht richting Bolderberg. Een Volvo kwam in de voorgevel van Eddy Daemen terecht. In die tuin stonden vroeger vangrails, maar toen Eddy het huis kocht in 2010, liet hij die verwijderen. "De chauffeurs moet zich aanpassen, niet ik", klinkt het. MARCO MARIOTTI

Marco Mariotti Het was rond 19 uur toen een jonge chauffeur komende van de N72 richting Bolderberg reed. Aan de flauwe bocht ging het mis, hij verloor de controle over het stuur en kwam in de voortuin van Eddy Daemen terecht. De voorgevel raakte zwaar beschadigd en de brandweer van Hasselt moest uitrukken om te stutten. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten, maar was zwaar onder de indruk van de feiten. Niemand raakte gewond, en bewoner Eddy zat op het moment van de klap met zijn vrouw te eten in het achterste deel van de woning.





Snelheid De bewuste Volvo kwam ironisch genoeg vast te zitten tussen de gevel en de vangrail op het domein van de buren. Die vangrails kwamen er nadat automobilisten in enkele jaren tijd meerdere hagen en gevels aan die zijde van de straat ramden. Het bewuste huis werd in 2006 al eens geraakt. De bewoners verhuisden en Eddy Daemen kocht de woning over in 2010, waarna hij de vangrails liet verwijderen. "Nu is het inderdaad weer prijs, maar het is toch niet logisch dat we de voortuinen gaan aanpassen aan het verkeer? Als je je hier aan de snelheid houdt, is er geen enkel probleem." Volgens Daemen blijft het huis voorlopig bewoonbaar, werden er geen leidingen geraakt, en kan de voorgevel snel weer hersteld worden.