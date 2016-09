"Met onderzoek wil ik de wereld vooruit helpen"

Ruben Geutjens (26) uit Genk heeft aan de technische universteit van Delft net zijn diploma behaald als ingenieur lucht- en ruimtevaart, in de richting nanotechnologie. Hij is pas de eerste Limburger, derde Belg en 36ste mens op aarde met deze gespecialiseerde opleiding. "Ik wil met mijn onderzoek de wereld vooruit helpen", zegt Ruben, die intussen zijn eigen bedrijfje heeft opgericht. XAVIER LENAERS

Het prestigieuze diploma aan de universiteit van Delft. - Borgerhoff Master of Science Aerospace Engineering: dat is de prestigieus klinkende titel die Ruben Geutjens voortaan mag dragen. In zijn specialiteit gingen er hem slechts 35 mensen in de hele wereld voor. "De richting waarin ik afgestudeerd ben, is pas in 2004 gestart", zegt Ruben Geutjens. "Bovendien zijn het lastige studies die exclusief in het Engels plaatsvinden. Dat was aanpassen in het begin, maar nu is het dagelijkse kost. Van toen ik klein was, had ik al een passie voor vliegtuigen en ruimtevaart. Niet per se om te vliegen of om astronaut te worden. Ik doe onderzoek om zaken te ontwikkelen die de wereld vooruit helpen."





Waterraketten Ruben Geutjens was al als kind in de ban van wetenschap. "Ik studeerde wetenschap en techniek aan het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk", vertelt hij. "Ook bouwde ik in mijn eentje, met vallen en opstaan, waterraketten die ik dan lanceerde. De hoogste ging tot 70 meter de lucht in", herinnert hij zich nog. "Ook stak ik kleine gemotoriserde vliegtuigen in elkaar. Als ze van de grond gingen, voelde ik me de koning te rijk."



Als tiener hield Ruben zijn passie levendig. "'Hoe werken vliegtuigen?', en 'welke nieuwigheden worden in de lucht- en ruimtevaart toegepast?'. Het waren vragen waar ik voortdurend mee bezig was."





Kankerbestrijding De keuze om aan de technische universiteit van Delft ingenieur lucht- en ruimtevaart met speiclaisatie nanotechnologie te studeren, lag in het verlengde van zijn passie voor alles wat vliegt. In Delft deed Ruben onderzoek naar energiezuinige en microscopisch kleine materialen. "Deze nanodeeltjes zijn niet groter dan één duizendste van een menselijk haar en kunnen gebruikt worden voor de productie van 'zelfhelende' materialen. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen als dragers voor medicijnen in de strijd tegen kanker. Die medicijnen werken dan niet langer in op het hele lichaam, maar alleen op de plekken waar de kanker zit", stelt Ruben Geutjens. "Bij auto's kunnen zelfhelende coatings gebruikt worden in plaats van de huidige. Als de zelfhelende laag beschadigd wordt, dan zal deze na verloop van tijd zichzelf herstellen." Ook andere toepassingen spreken tot de verbeelding, zoals de magnetische koelkast. "Vandaag draaien frigo's op gas en verbruiken veel energie. In de koelkast van de toekomst zit een vloeistof met magnetische deeltjes die ervoor zorgen dat het toestel veel milieuvriendelijker en energiezuiniger is. De nieuwe materialen leveren ook een bijdrage voor het internet. Zo kunnen er servers mee gekoeld worden die tot 30 procent energie besparen."