"Ik moet de draad van mijn leven weer oppikken"

Ann Baptist (46), de mama van de kleine Bas (11), staat op 1 september voor het eerst in acht maanden weer voor de klas. Haar dappere zoontje ontroerde heel Vlaanderen in het VTM-programma 'CATHéRINE', maar overleed in mei van dit jaar na een mislukte harttransplantatie. "Ik heb geen keuze. Iemand moet centen verdienen. Hoe zwaar het verdriet ook is, het leven gaat verder na de dood van Basje", zegt ze. XAVIER LENAERS

Bas Vanstraelen was een graag geziene voetballer bij zijn club in Genk. De jongen werd 11 jaar. - rv Heel Vlaanderen leerde Bas Vanstraelen (11) kennen in het VTM-programma 'CATHéRINE'. Iedereen had bewondering voor het jongetje dat de dokter zelf vroeg om orgaandonor te worden na zijn dood. Zijn mama Ann Baptist (46) geeft al bijna 25 jaar les aan het Technisch Instituut Sint-Lodewijk in Genk en zal donderdag voor het eerst in acht maanden weer voor de klas staan. "Het wordt een emotionele dag, maar zenuwachtig ben ik niet", zegt Ann, die lesgeeft aan jongens van het zesde en zevende jaar. "Het is een gezonde spanning die me overvalt. Van de opwinding kan ik de laatste dag van de vakantie moeilijk slapen. Dat overkomt me elk jaar. Ik popel om de jongens (ze zijn tussen 18 en 22 jaar oud, red.) terug te zien, we hebben een hechte band. Van nature ben ik een echte moeder die goed voor haar jongens zorgt."





Vzw Bas Voor het eerst zal 1 september wel zonder haar jongen Bas zijn. "Als mijn leerlingen willen praten over wat er met Basje gebeurd is, zal ik dat niet uit de weg gaan. Ik zal hen vertellen dat Basje zijn dood niet voor niets is geweest. Mijn zoon heeft het belang van orgaandonatie duidelijk gemaakt. Straks ziet ook onze vzw Bas het levenslicht."



Vorige week ging Ann voor het eerst sinds januari, toen Basje ziek werd, terug naar Sint-Lodewijk. "Gelukkig geef ik les op een warme school. Ik moest even over een drempel heen, maar ik werd warm onthaald. Als ik moet huilen in de klas, zal ik dat niet bedwingen."