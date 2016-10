"IJzige stilte na sluiting blijft mij bij"

Martine Nijs (65) heeft afgelopen donderdag haar laatste dag gewerkt als bediende voor Ford Genk. "Ooit waren we hier met 14.000 werknemers. De voorbije twee jaar waren we nog met vier aan de slag: mijn baas, twee arbeiders en ik. Na de sluiting was het hier leeg, donker en ijzig stil." XAVIER LENAERS

Toen Martine Nijs uit Kortessem 45 jaar geleden afstudeerde als vertaler, kon ze meteen aan de slag als bediende bij Ford Genk. "Mijn eerste en laatste job", zegt ze. "Ik heb nooit elders gewerkt", zucht ze op haar laatste werkdag bij Ford Genk. Zij is een van de zeldzame werknemers van Ford Genk die na de fabriekssluiting in 2014. "Daar heb ik zelf voor gekozen", zegt ze. "Het was financieel niet interessant voor mij om dan al te stoppen. Officieel ga ik pas in april 2017 met pensioen, maar ik heb al mijn vakantiedagen opgespaard zodat ik vroeger kon stoppen."





Grootste schok En dus brak donderdag de laatste werkdag aan. "Het is moeilijk om mijn emoties onder woorden te brengen", zegt ze. "De grootste schok en hevigste emoties voor de sluiting zijn dan wel voorbij, het is toch nog niet helemaal verwerkt. Ik begrijp nog altijd niet waarom een goed draaiende fabriek de deuren moest sluiten. Het was pijnlijk om te zien hoe de fabriek er na de sluiting desolaat bijlag. Maar ik kan de sluiting niet ongedaan maken. Ik moet het aanvaarden", zegt ze.