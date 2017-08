"Aan het einde van deze sloop wachten 3.000 nieuwe jobs"

Twee maanden lang werden de gebouwen ontmanteld, maar hier en daar liggen nog vage herinneringen. - Dalemans

Grootste sloop in Europa

"De grootste sloopwerken tot dusver in Europa", zegt Gert Mennes, commercieel manager van sloopbedrijf Aertssen. En dat kan je best geloven wanneer de cijfers op tafel komen. De afbraakwerken leveren 230.000 ton afval op, verdeeld in 50.000 ton schroot en 160.000 ton gewapend beton. Tel daar gerust nog 5.000 ton roofing, en een evenwaardige hoeveelheid bakstenen, isolatiewol en grindballast bij. En dan hebben we nog 5 kilometer riolering, 1.000 vierkante meter tapijt en 5.200 vierkante meter glas. Aan de werken hangt een prijskaartje van 6,3 miljoen euro. "Twee maanden lang hebben we de gebouwen ontmanteld", vervolgt Mennes. "Zo moesten we 35.000 kwiklampen verwijderen - die mogen niet tussen het andere afval terechtkomen. Vandaag (gisteren, red.) begint dan het echte werk. We zetten twintig kranen en bulldozers in. Om de betonnen pilaren door te knippen, hebben we zelfs een vijftien ton zware schaar laten overkomen uit Londen."



De zone van de sloopwerken is veertig hectare groot. "Het grootste gebouw dat onder de sloophamer verdwijnt, is de C-hal", aldus Frieda Brepoels (N-VA), voorzitter van de Vlaamse Waterweg, de nv die zone C mag ontwikkelen. "Dat is zestien hectare groot en vijfentwintig meter hoog. "Voorts gaan het Blauwe Blok (kantoorgebouw, red.), de lakstraat, het schakelstation en het ketelhuis tegen de vlakte. Op sommige plaatsen wordt tot twee meter diep gesloopt, om zoveel mogelijk leidingen en andere ondergrondse elementen weg te halen. Om en bij de 150 schepen brengen het gros van die afvalberg weg."