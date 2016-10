Zij gaf hem onderdak, hij sloeg haar de kop in

Voor de strafrechter in Turnhout begint vandaag het proces tegen Sam T'Seyen (45). De man uit Geel wordt verdacht van de moord op Patricia Mertens (35). De vrouw werd op 9 december 2014 het hoofd ingeslagen met een hamer, een week nadat ze haar ex-vriend Sam terug in huis had genomen in afwachting dat hij zijn intrek zou kunnen nemen in een OCMW-woning. De moordverdachte heeft de voorbedachtheid altijd ontkend. JEF VAN NOOTEN

Beschuldigde Sam T'Seyen. - Jef Van Nooten Drie strafrechters buigen zich over de moord op Patricia Mertens, een ex-werkneemster van Philips Lighting die na een reorganisatie bij de lampenfabrikant Verpleegkunde ging studeren. Patricia Mertens werd op 9 december 2014 met bruut geweld om het leven in haar woning in de Korte Elzenstraat in Geel. Ze was op dat moment 35 jaar. Ze liet met Kjell en Senne een tweeling van acht jaar achter uit een eerdere relatie.



De moordverdachte is Sam T'Seyen, de ex-vriend van Patricia Mertens. Sam en Patricia woonden ongeveer drie jaar samen in de woning in de Korte Elzenstraat. Sam maakte zich in die jaren populair bij de buren. "Hij stak altijd zijn handen uit de mouwen bij een buurtfeest", reageerden zij destijds.



Enkele maanden voor de feiten liep de relatie tussen de twee op de klippen. Bouwvakker Sam T'Seyen overnachtte sindsdien in een caravan in een bos. Met de winter in aantocht kreeg Patricia medelijden met Sam. Ze nam haar ex-vriend terug in huis. "Niet omdat Sam en Patricia terug een koppel waren, maar wel uit praktische overwegingen", zei de advocate van Sam T'Seyen daar eerder over. "Hij mocht er terug verblijven in afwachting dat hij met de hulp van het OCMW een andere woning had gevonden."





Klauwhamer in rugzak Eén week nadat ze haar ex-vriend tijdelijk onderdak had geboden, bekocht Patricia die goedhartigheid met haar leven. Tijdens een ruzie op 9 december 2014 sloeg Sam met een klauwhamer het hoofd van Patricia in. Die hamer stak volgens de moordverdachte in een rugzak die in de keuken lag. "Dat is niet zo toevallig, rekening houdend met zijn job als bouwvakker. Het is geen bewijs van voorbedachtheid", verklaarde zijn advocate destijds. Later verwoordde ze het als volgt: "Hij had de feiten niet voorbereid. Hij was niet van plan om haar te doden. Dat gebeurde in een opwelling tijdens een hevige woordenwisseling."



Sam heeft Patricia verscheidene keren op het hoofd geslagen met de hamer. Zij overleed ter plaatse. Hij besefte dat de vrouw dood was, belde een vriend uit Grobbendonk en biechtte alles op. Samen trokken ze naar de caravan waar T'Seyen enkele weken geslapen had. Na een gesprek van enkele uren, waarschuwde zijn vriend de politie. De vatte de moordverdachte in de caravan bij de kraag. Sindsdien zit Sam in voorhechtenis.