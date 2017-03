Triest dieptepunt in supportersvete

Dat het niet botert tussen de fans van KVC Westerlo en ASV Geel, is al jaar en dag geweten. Maar zaterdagavond bereikte het dispuut een dieptepunt. De fans van KVC Westerlo waren op de terugweg van de match in Zulte Waregem. Op de snelwegparking in Kruibeke hielden ze rond 23 uur even halt om een plasstop te houden en om wat te drinken in het wegrestaurant. De eerste supporters die uitstapten, werden direct geconfronteerd met fans van ASV Geel, allen met een bivakmuts op om onherkenbaar te blijven. Zij waren op de terugweg van Deinze en stonden de Westerlofans op te wachten. "Ze doken op van achter een geparkeerde vrachtwagen en stormden met veel kabaal op ons af. Ze begonnen direct klappen uit te delen", vertelt een Westerlonaar anoniem. "We riepen direct op de anderen om terug te keren naar de bussen." Ondertussen gingen de Gelenaars ook aan de spiegel van de supportersbus van Westerlo hangen, om duidelijk schade aan te richten. De Westerlonaren wilden dat niet laten gebeuren en probeerden ze van de bus te halen. "Maar de spiegel brak af en die mannen van Geel smeten hem tegen het glas van de bus, met heel wat schade tot gevolg", vertelt Willy Spruyt van de jeugdwerking van KVC Westerlo. Hij zat in een andere bus en zag het gevecht gebeuren. "We wilden eigenlijk met onze bus zo snel mogelijk daarvan wegrijden, maar de bus van ASV Geel had onze weg afgesneden." Pas na een tiental minuten konden de Gelenaars bedaren en keerde iedereen terug naar zijn eigen bus. Bij de Westerlofans raakten enkelen gewond, het ging voornamelijk om blauwe plekken, kneuzingen en wat bloederige wonden. De politie werd gebeld, maar arriveerde toen de bussen al weer vertrokken waren en kon geen daders meer betrappen.

Fons Backx, voorzitter van ASV Geel. - Maria De La Cruz

Verontschuldigingen

"Het is een schande dat je zoiets nog kan meemaken, zeker omdat die supporters dan nog bivakmutsen droegen ook. Maak het maar mee als supporter", reageert manager Herman Wijnants van KVC Westerlo verbolgen. "De voorzitter van ASV Geel heeft me al gebeld om zich te verontschuldigen." Bij ASV Geel betreuren ze de vechtpartij ten zeerste. "We zijn enorm geschrokken van dit incident. Dit kan enkel ons imago schaden. We zijn hier allesbehalve gelukkige mee", reageert voorzitter Fons Backx. "Hoeveel supporters van ons er exact mee gemoeid zijn, weten we nog niet. Het ging om een supportersbus die vol zat, dus reken op een 40 à 50 fans. Maar het kan best dat er slechts enkelen betrokken waren bij de vechtpartij. De politie is nu met het onderzoek bezig om de schuldigen te kunnen bestraffen. Deze week hebben we al een vergadering gepland met de voorzitter van de bewuste supportersclub. We willen in geen geval dat de schuldigen hun straf zouden ontlopen, want dit kan echt niet door de beugel", zegt de voorzitter. "De rivaliteit tussen de twee clubs is er altijd al wel geweest, dat is al jaren zo en het leeft nog steeds. Alleen is het heel spijtig dat zich dat nu op deze manier uit."



KVC Westerlo roept de getroffen supporters nu op om zich zo snel mogelijk te melden bij de politie, zodat het dossier volledig gemaakt kan worden. Belangrijker is dat er zoveel mogelijk individuele klachten worden neergelegd bij de lokale politie in Westerlo, de Merodedreef 15, 014/53.96.00.