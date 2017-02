Schooldirecteur vraagt vrijspraak

Slachtoffer Sara. - Repro SPK

30 januari 2014. Van die dag dateren de feiten. Slachtoffer Sara overleed pas acht maanden nadien, na een ellenlange coma. Een vreselijk gevolg van het verkeersongeval op de Zammelseweg in Geel. Over wat er zich precies op die bewuste donderdagnacht heeft afgespeeld, heerst nog altijd onduidelijkheid. "Telkens als ik mij over deze zaak buig, komt er alleen maar meer twijfel naar boven. Het grote mysterie is de verwonding van Sara, het slachtoffer. Ze had enkel een hoofdwonde, terwijl ze volgens het eerste deskundige verslag 18 meter verder weggeslingerd zou zijn nadat mijn cliënt haar had aangereden met de zijspiegel van zijn auto. 18 meter over het beton en geen enkele schaafwond of breuk? En zò ver door met haar hoofd tegen een spiegel te botsen? Dat klopt niet, het is allesbehalve logisch", pleitte meester Jos Van der Velpen gisteren tijdens de correctionele zitting.



Ed V. kreeg eerst van de politierechter een celstraf van zes maanden effectief opgelegd, een rijverbod van twee jaar en drie maanden effectief en een geldboete van 18.300 euro effectief. Tegen dat vonnis ging hij in beroep. Gisteren werd het behandeld. De beklaagde heeft eerst zelf een tweede deskundige aangesteld om een nieuw verslag op te maken. "Er is een aanrijding gebeurd tussen de auto en de fiets. Maar is het mogelijk dat het slachtoffer al ten val was gekomen vòòr de aanrijding met de fiets en ze op die plaats gevonden is? Het slachtoffer was net zoals haar vriend, die met de bewuste fiets reed, en net zoals de vriend die er als derde bij was, in beschonken toestand. Volgens een getuige kon de vrouw op het zitje van de fiets er elk moment afvallen", vervolgde de advocaat.