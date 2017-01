Man (57) staat terecht voor laster op Facebook tegen schoonzus

Een man (57) uit Kasterlee moest zich gisteren voor de rechtbank verantwoorden voor laster. Hij had zijn schoonzus op Facebook beschuldigd van poging tot doodslag op zijn echtgenote. Volgens Paul V. kan er geen sprake zijn van laster. "Omdat ze wel degelijk een verkeersongeval ensceneerde met de bedoeling lichamelijk letsel te veroorzaken", aldus zijn advocaat.

Paul V. op Kasterlee heeft zelf geen Facebookprofiel, maar gebruikte het profiel van zijn zoon om in januari 2012 een bericht te posten waarin hij zijn schoonzus I.G. betichtte van poging tot doodslag op haar zus, de echtgenote van Paul V. "Mijn cliënte is hierover door verschillende mensen aangesproken. Haar goede naam is er door geschaad. We vragen een schadevergoeding van 1.000 euro", zegt Diane Volders, advocate van I.G.





Dreigmails Binnen de familie van I.G. en haar zus heerste een dispuut. Paul V. zou zich daarop 'aan de lopende band' bezig hebben gehouden met zwartmakerij en dreigmails ten aanzien van zijn schoonzus. "Mijn cliënte was bij een psychiater in behandeling voor haar manische depressiviteit. De zwartmakerij door Paul V. ging zelfs zo ver dat haar psychiater een schrijven aan hem heeft gericht met de vraag er mee te stoppen", aldus nog meester Volders.



De vermeende poging tot doodslag waarnaar Paul V. verwees in zijn Facebookbericht heeft betrekking op een aanrijding die zich in oktober 2011 voordeed in de Brouwerijstraat in Tielen. I.G. reed toen met haar wagen in op het voertuig van haar zus. De aanrijding gebeurde kort nadat ze ruzie hadden gemaakt. "Volgens Paul V. is mijn cliënte moedwillig op de wagen ingereden in een poging haar zus om te brengen. Maar als je moedwillig op iemand inrijdt in een poging te doden, zouden beide auto's total loss zijn. In dit geval was er slechts lichte schade."





Geseponeerd Paul V. diende na de aanrijding een klacht in, maar het onderzoek werd geseponeerd bij gebrek aan bewijs. Tot op vandaag blijft hij er bij dat zijn schoonzus moedwillig op de auto is ingereden. Net om die reden zou er van 'laster' geen sprake kunnen zijn volgens zijn advocaat Ludwig Peeters.



"Voordien heeft ze een half uur met hoog toerental zitten racen in de doodlopende straat waar Paul V. en zijn echtgenote wonen. Vervolgens stelde ze zich vlak aan hun woning op. Toen hun auto van de oprit kwam, gaf ze gas en is ze er bewust op ingereden. Dat was geen banaal ongeval."