Akkoord over nieuw Islamitisch centrum

Het schepencollege en de moslimgemeenschap hebben een akkoord bereikt over een voorontwerp van de bouw van een Islamitisch centrum aan de sportterreinen van De Leunen. De oude barakken die er momenteel dienst doen als moskee zullen dan plaats ruimen voor een gloednieuw centrum met verschillende faciliteiten. Vzw Islamitisch Centrum Geel wil er bovendien een ontmoetingsplaats tussen moslims en niet-moslims van maken. WOUTER DEMUYNCK

Momenteel telt Geel al twee moskeeën. De moskee Essalam in de Kollegestraat wordt sinds een vijftal jaren gebruikt, terwijl moskee Al Mohsinine, naast de sportterreinen van De Leunen, al zo'n 20 jaar in gebruik is.



"Maar die zijn verre van ideaal", klinkt het bij schepen van diversiteit Griet Verhesen (CD&V). "In de Kollegestraat is de mobiliteit niet optimaal, de moskee is er niet goed te bereiken. De moskee aan De Leunen gebruikt dan weer een voormalig klaslokaaltje, maar dat gebouw is absoluut niet aangepast aan de hedendaagse normen en waarden."



De vzw Islamitisch Centrum Geel, dat moslimgemeenschappen van verschillende nationaliteiten verenigt, is de drijvende kracht achter het nieuwe Islamitisch centrum. "De ruimtes van het huidige gebouw zijn veel te klein en zijn inderdaad aan vervanging toe. Er is schot in de zaak gekomen toen een diversiteitsmedewerker van de dienst gelijke kansen vernam dat er bij de moslims in Geel vraag is naar zo'n centrum", vertelt Jusra Baki, secretaris van de organisatie. "Dat werd doorgegeven aan het stadsbestuur, waarop een vergadering tussen het stadsbestuur en de moslimgemeenschap georganiseerd werd in maart 2016. Sindsdien is er een werkgroep ontstaan waaruit in februari 2017 de vzw ontstond."





Erfpacht De stad is bereid om de grond in erfpacht te geven aan Vzw Islamitisch Centrum Geel. Er is evenwel nog geen bouwaanvraag ingediend. "In de zomervakantie hebben de architect en de dienstmedewerker advies ingediend over het project", vervolgt Jusra. "Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de oppervlakte 500 vierkante meter is. Als dat advies wordt goedgekeurd en onze architect zijn ontwerp klaar heeft, kan de bouwaanvraag ingediend worden. Wellicht is dat voor het einde van dit jaar. We hopen dan in de loop van 2018 met de bouwwerken te beginnen."