280.000 euro verdwijnt plots

De zaak ging ruim twee jaar geleden aan het rollen, op 13 december 2014. De 57-jarige Noel V. uit Geel stapte die dag naar de politie omdat hij met de dood werd bedreigd. Als hij niet snel 280.000 euro zou ophoesten, zou hij een kopje kleiner worden gemaakt. Tijdens het onderzoek dat werd opgestart, kon een vijfkoppige drugsbende in kaart worden gebracht."De bende heeft onder het mom van paardentransporten cocaïne naar Italië uitgevoerd", zegt openbaar aanklaagster Elke Van Dijck. "De drugs zaten telkens verstopt in een verborgen luik in een paardentrailer." Er zijn zeker drie drugstransporten naar Italië geweest, in november en december 2014. De 31-jarige Vincent D. uit Geel leverde de paardentrailer. Hij had op dat moment nog een manege die intussen failliet is verklaard. De trailer werd in Nederland met cocaïne gevuld door Mohamed M. (41) uit Amsterdam, de vermeende bendeleider die 'de brede' werd genoemd. De paardentrailer met cocaïne kwam vervolgens terug naar de manege in Geel, om van daaruit naar Italië gebracht te worden. Die taak werd vervuld door vrachtwagenchauffeurs Noel V. (57) uit Geel en Henry V.L. (49) uit Heist-op-den-Berg. Eénmaal terug in ons land werd het geld - dat ontvangen werd in ruil voor de drugs - terug aan Mohamed M. overhandigd. "Of dat was toch de bedoeling, maar bij de terugkeer van het derde transport bleek er 280.000 euro verdwenen te zijn", zegt Elke Van Dijck. "De chauffeurs beschuldigden elkaar en werden op het matje geroepen bij 'de brede' in Amsterdam. In een loods werden ze door hem gekneveld, geslagen en met de dood bedreigd. Hij zette de bedreiging kracht bij met vuurwapens."

Afgeranseld in loods

Bij de afpersing en bedreigingen zou 'de brede' zich hebben laten vergezellen door een kompaan, M'hamed B. (38) uit Amsterdam.



Nadat de chauffeurs een uur lang afgeranseld en bedreigd werden in de loods, werden ze terug naar Geel gebracht. Daar werden ze opnieuw bedreigd met een wapen. De chauffeurs kregen te horen dat ze binnen de twee dagen de 280.000 euro moesten terugbetalen. Noel V. vreesde voor zijn leven en stapte naar de politie. Eind januari werd ook zijn vriendin nog eens bedreigd met een vuurwapen.



Het parket vorderde woensdag 7 jaar cel tegen Mohamed M., voor de drugstransporten èn de afpersing. Zijn vermeende kompaan M'hamed B. riskeert 4 jaar cel voor de afpersing. Voor de drugstransporten wordt hij niet vervolgd wegens gebrek aan bewijzen. Manegehouder Vincent D. en chauffeur Noel V. riskeren 30 maanden. Tegen chauffeur Henry V.L. werd met 4 jaar een zwaardere straf gevorderd, omdat hij eerder al tot 3 jaar cel werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten.



Gelenaar Noel V. - die zelf naar de politie was gestapt - pleit onschuldig. "Op het moment van de transporten was hij niet op de hoogte van de cocaïne. Hij dacht dat hij alleen paarden vervoerde. Pas na de afpersing kreeg hij een vermoeden dat het om drugstransporten ging", zegt meester Romy Geysen. Het openbaar ministerie vindt dat verhaal ongeloofwaardig. "Het paard werd in Italië door mannen in nette kostuums uit de trailer gehaald en in een afgelegen weiland gezet. Nadien kuisten de mannen in kostuums de hele trailer uit. En het 'dure' paard werd nadien onbewaakt achtergelaten in de weide. Dan weet je dat er iets anders aan de hand is", aldus Elke Van Dijck.



Mohamed M. geeft de drugstransporten en afpersing toe, maar zegt dat de rechtbank in Turnhout niet bevoegd is. "Hij heeft de opdracht in Nederland gegeven, de trailer is in Nederland omgebouwd, hij heeft de drugs er in Nederland in verstopt, en hij kreeg het geld in Nederland overhandigd. Alles wat mijn cliënt ten laste kan worden gelegd, speelde zich af buiten België", zegt meester Luk Delbrouck.



M'hamed B. gaat voor de vrijspraak. "Op het moment van de afpersing zat hij in Marokko. Vliegtuigtickets bewijzen dat", zegt meester Tim Smet. Vincent D. en Henry V.L. geven de feiten toe. Ze handelden uit geldnood. Om diezelfde reden bracht Vincent eerder ook al een cannabisplantage onder in zijn manege. Daarvoor kreeg hij eerder al 20 maanden cel. Het vonnis in deze zaak volgt op 22 februari.