"Ik wil broer en zus laten lachen"

Kenzo en Kjenna lijden allebei aan pontocerebellaire hypoplasie type 2, een aandoening die de kleine hersenen en de hersenstam aantast. Hierdoor kunnen ze niet stappen, praten of iets vastpakken en zitten ze permanent in een rolstoel. Door hun aandoening belanden ze ook vaak in het ziekenhuis. Een van die ziekenhuisbezoeken was ook de aanleiding van het verjaardagsfeest. "Het idee kwam nadat Kenzo elf jaar was geworden in het ziekenhuis. Hij had toen geen kaartjes of een feestje gekregen. Dat vonden wij heel jammer", vertelt Kjenta. "Aangezien Kenzo en Kjenna zo gehecht aan elkaar zijn, organiseren we nu op 29 juli, de verjaardag van Kjenna, een feest voor beiden. Het wordt een groot feest, iedereen is er welkom. Alle aanwezigen krijgen een gratis drankje en een hamburger."

Aan de muur

Ook wie niet aanwezig kan zijn, kan zijn of haar steentje bijdragen. Kjenta roept op om zoveel mogelijk verjaardagskaartjes naar Kenzo en Kjenna te sturen. Dat kan naar het adres Aardseweg 37, 2440 Geel-Ten Aard. "Telkens als we een kaartje aan hen laten zien, beginnen ze al te lachen. Zeg nu zelf, wat is er mooier dan de lach van je eigen zusje en broertje? Daarom besloot ik om die oproep te doen. Het doel is om een massa kaartjes te ontvangen. Daarna hangen we ze op aan de muren van hun slaapkamer, zodat ze er kunnen van genieten telkens als ze gaan slapen of wakker worden. Elke dag opnieuw zijn we blij dat we hun ogen zien openen. Kenzo en Kjenna hebben al allebei in een zware coma gelegen."



De oproep van Kjenta op Facebook kan op veel belangstelling rekenen. Het bericht werd inmiddels al meer dan driehonderd keer gedeeld. Tientallen mensen gaven in de reacties al aan een kaartje te zullen sturen. "In andere groepen heb ik de oproep ook gepost. Daarmee zijn er in totaal al meer dan honderd mensen die een kaartje zullen opsturen."