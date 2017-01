"Euh, hallo, bent u uw iPhone soms in Botswana kwijtgeraakt?"

Lut Verheyen uit Geel kreeg maandagochtend een verrassend telefoontje uit het Afrikaanse land Botswana. Een man uit de hoofdstad Gabarone belde met de boodschap dat zijn neefje de iPhone heeft gevonden die Lut er in september is kwijtgespeeld. De Botswaan gaat de iPhone vandaag via DHL opsturen naar Geel. "Er zijn nog eerlijke mensen in onze verzuurde wereld", concludeert Lut Verheyen. JEF VAN NOOTEN

Lut Verheyen en Luc Claes uit Geel waren begin september op vakantie in Botswana, in de hoorn van Afrika. Het land ligt noordelijk vanZuid-Afrika. Het echtpaar speelde er een iPhone kwijt. Ze kochten intussen een nieuw exemplaar, want ze hadden nooit gedacht de smartphone nog terug te zien. Tot Lut gisterenochtend telefoon kreeg van Elijah Radihepi uit Gabarone, de hoofdstad van Botswana die in vogelvlucht een 8.675 kilometer verwijderd is van Geel. "Sinds we de iPhone in september in Botswana zijn verloren, heb ik regelmatig de zoekfunctie 'vind mijn iPhone' van Apple geprobeerd. Maar de iPhone bleek telkens offline", vertelt Lut Verheyen. "Maar maandagochtend kreeg ik plots meldingen op de nieuwe iPhone die we intussen in gebruik hebben."





Zoekfunctie Lut startte daarom opnieuw de zoekfunctie op om haar verloren iPhone op te sporen. "Zo zag ik dat de iPhone in Gabarone in Botswana ligt. Ik kon perfect zien waar precies. Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar naar Botswana vliegen om de iPhone terug te halen", vertelt Lut. "Daarom heb ik de iPhone geregistreerd als 'verloren'. Je kan dan een telefoonnummer opgeven met de boodschap om naar dat nummer te bellen."



Lut Verheyen vreesde dat het vergeefse moeite zou zijn, maar niet veel later rinkelde haar telefoon. "Ik kreeg telefoon (in het Engels, red.) van een zekere Elijah Radihepi uit Gabarone. Hij vertelde me dat zijn neefje de iPhone had gevonden, en vroeg me hoe hij de iPhone aan ons kan terugbezorgen. Hij gaat dinsdag (vandaag, red.) naar het DHL-kantoor in Gabarone om de iPhone naar ons op te sturen", vertelt Lut. "We zijn de iPhone al bijna vier maanden kwijt. Dan verwacht je niet meer hem ooit terug te krijgen."



Het echtpaar uit Geel was bij de reis naar Botswana niet in Gabarone geweest. Lut vermoedt dat ze de iPhone aan de andere kant van het land is kwijtgeraakt tijdens een vlucht met een klein vliegtuigje. Ze heeft er geen idee van hoe de iPhone uiteindelijk in Gabarone terecht is gekomen.